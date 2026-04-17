Wielkie zmiany dla lubelskich strażaków. Powstanie nowoczesna komenda

Nowoczesna komenda nad rzeką Bystrzycą w Lublinie

Lubelska komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej przeniesie się do nowego obiektu, który zostanie wybudowany na ponad trzyhektarowej działce. Teren przeznaczony pod nową inwestycję znajduje się przy ulicy Mełgiewskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bystrzycy. Aktualnie w tym miejscu mieści się jedynie opuszczone boisko, jednak wkrótce przestrzeń ta zmieni się w funkcjonalny i nowoczesny kompleks strażacki.

Całe przedsięwzięcie stanowi ważny element szerokiego programu modernizacji służb mundurowych. Głównym założeniem całego projektu jest znaczne podniesienie standardów pracy ratowników oraz odczuwalne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców regionu.

Ogłoszono przetarg na projekt nowej siedziby PSP

W miniony czwartek oficjalnie wystartowało postępowanie przetargowe, którego nadrzędnym celem jest wyłonienie wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowej. Na obecnym etapie strażacy nie zaprezentowali jeszcze dokładnego rozkładu planowanych budynków na działce. Do materiałów przetargowych dołączono wyłącznie poglądowe wizualizacje, które zostały wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji.

Zwycięzca postępowania stanie przed odpowiedzialnym zadaniem stworzenia projektu ściśle opartym na aktualnych wymogach i wytycznych dla obiektów Państwowej Straży Pożarnej. Zasady te zostały w ostatnich latach oficjalnie zatwierdzone przez Komendanta Głównego PSP, co gwarantuje najwyższy standard budownictwa.

Harmonogram prac zakłada szybki start budowy

Plan działania narzuca przyszłemu wykonawcy dość szybkie tempo. Od momentu podpisania umowy firma będzie miała zaledwie cztery tygodnie na opracowanie wstępnej koncepcji architektoniczno-budowlanej. Zgodnie z surowymi wymogami kompletna dokumentacja, uwzględniająca projekt zagospodarowania terenu oraz wniosek o pozwolenie na budowę, musi być gotowa najpóźniej do 14 sierpnia.

Kolejna faza obejmie stworzenie szczegółowych projektów technicznych i wykonawczych, a także przygotowanie przedmiarów oraz kosztorysu inwestorskiego. Ostateczny termin realizacji tych wszystkich dokumentów wyznaczono na 16 listopada. Przyjęcie takiego harmonogramu oznacza w praktyce, że faktyczne prace budowlane przy nowej siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie będą mogły ruszyć najpóźniej w przyszłym roku.

Moto Session w Lublinie

6