Wielki pożar lasów na w woj. lubelskim. RCB ostrzega mieszkańców

Alert RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało pilny alert do mieszkańców powiatu biłgorajskiego w województwie lubelskim. Ostrzeżenie dotyczy dużego zadymienia spowodowanego pożarem lasu.

W komunikacie przekazano:

„Uwaga! Pożar lasu i duże zadymienie w powiecie biłgorajskim (gminy: Łukowa, Józefów, Aleksandrów). Nie otwieraj okien. Słuchaj poleceń służb”.

Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Zalecają zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączenie wentylacji nawiewnej. Mieszkańcy powinni również ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu i nie zbliżać się do miejsca pożaru.

RCB przypomina także o konieczności śledzenia komunikatów służb i lokalnych władz. W przypadku pogorszenia sytuacji mieszkańcy powinni mieć przygotowane dokumenty, leki oraz najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. W razie zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Strażacy walczą z ogniem od wtorku

Pożar wybuchł we wtorek po południu na terenie nadleśnictwa Józefów w powiecie biłgorajskim. Ogień objął około 250 hektarów lasu. Jak poinformował podczas porannego briefingu Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek, akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę.

– Mamy obecnie na miejscu 48 zastępów. Na godzinę 8 kolejnych 58 nam dojedzie. To są zastępy z województwa lubelskiego, ale również kompania gaśnicza z województwa małopolskiego – przekazał komendant.

Strażacy przez całą noc prowadzili działania gaśnicze w trudnym terenie. Obecnie trwa wymiana ratowników pracujących bez przerwy od wielu godzin. W akcję zaangażowano również moduł GFFFV z województwa podkarpackiego, czyli specjalistyczny zespół przeznaczony do walki z wielkopowierzchniowymi pożarami lasów.

Komendant PSP podkreślił, że pożar rozprzestrzenia się stosunkowo wolno, jednak front ognia stale się przesuwa. Na miejscu nadal znajdują się zarzewia ognia, a część terenu jest bardzo trudnodostępna. Najbliższe zabudowania znajdują się około sześciu kilometrów od miejsca pożaru.

Przyczyny wybuchu ognia nie są jeszcze znane.

Black Hawk wspiera akcję z powietrza

Do działań skierowano również wsparcie z powietrza. Polska Policja poinformowała, że w związku z rozległym pożarem obejmującym tereny trzech powiatów – biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego – do akcji zadysponowano policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk.

Na pokładzie maszyny znajdują się policyjni lotnicy oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Śmigłowiec wykorzystuje specjalistyczny zbiornik Bambi Bucket o pojemności 3000 litrów wody. Ma on wspierać działania prowadzone w miejscach trudno dostępnych dla strażaków pracujących na ziemi.

W akcję mają zostać włączone także śmigłowce Lasów Państwowych oraz kolejne samoloty gaśnicze typu Dromader.

Policja apeluje do mieszkańców i osób postronnych o bezwzględne niezbliżanie się do zagrożonego rejonu. Służby podkreślają, że sytuacja pożarowa zmienia się bardzo dynamicznie, a nad obszarem działań stale operują statki powietrzne prowadzące akcję gaśniczą.

Tragiczny przebieg miała jedna z części działań ratowniczych. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. W katastrofie zginął pilot maszyny.

