Sztab kryzysowy i mobilizacja służb

Informacje o pożarze na bieżąco przekazywało w mediach społecznościowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort poinformował, że minister Marcin Kierwiński udał się na miejsce zdarzenia w powiecie biłgorajskim, gdzie wspólnie z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciechem Kruczkiem oraz wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim odbierał meldunki od służb.

Jak podkreślono, równolegle w Warszawie odbył się sztab kryzysowy. Działania z poziomu Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa nadzorował wiceminister Wiesław Leśniakiewicz. MSWiA zaznaczyło również, że akcja prowadzona jest przy ścisłej współpracy Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

Służby od początku podkreślały, że sytuacja jest dynamiczna, a priorytetem pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i ratowników. Na miejscu stale analizowany jest rozwój pożaru, a dowódcy podejmują kolejne decyzje w zależności od zmieniających się warunków.

– Jesteśmy po spotkaniu sztabu, który tutaj zarządza bezpośrednią akcją gaszenia pożaru. W najbliższych godzinach sytuacja będzie cały czas monitorowana, a dowodzący akcją podejmą dalsze decyzje w zależności od rozwoju pożaru – mówił minister Marcin Kierwiński po jednym ze spotkań sztabu kryzysowego.

Śmigłowce, drony i wsparcie z powietrza

W działania zaangażowano znaczne siły Państwowej Straży Pożarnej oraz sprzęt wykorzystywany do monitorowania i gaszenia pożaru z powietrza. Jak zapowiedział minister Kierwiński, rano rozpoczęły się loty dronów, które mają pomóc w lokalizowaniu zarzewi ognia na pogorzelisku.

Szef MSWiA podkreślił podczas porannego briefingu prasowego, że sytuacja nadal jest bardzo poważna i wymaga pełnej mobilizacji wszystkich służb.

– Od początku tej akcji każdy kolejny krok zależy od rozwoju sytuacji. Pożar nadal jest poważny, a najbliższe godziny pokażą, w jakim kierunku będzie się rozwijał. Wprowadzenie śmigłowców od wczesnych godzin rannych ma pomóc powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Monitorujemy również prognozę pogody – niewielka zmiana kierunku wiatru może utrudniać działania służb – powiedział Marcin Kierwiński.

Minister poinformował również o dodatkowym wsparciu policyjnego lotnictwa.

– Jeden z policyjnych Black Hawków jest już w drodze z Warszawy, a drugi jest przygotowywany, aby w razie potrzeby wesprzeć akcję we wczesnych godzinach popołudniowych. Do działań włączone są także śmigłowce Lasów Państwowych – dodał szef MSWiA.

Wcześniej resort informował, że do dyspozycji służb pozostają zarówno śmigłowiec Lasów Państwowych, jak i śmigłowiec Policji, a w razie potrzeby do działań mogą zostać skierowane kolejne jednostki powietrzne. Wszystkie działania mają odbywać się pod stałym nadzorem sztabu kryzysowego i w ścisłej koordynacji z odpowiednimi służbami.

Lasy Państwowe analizują sytuację z powietrza

W porannym briefingu dotyczącym akcji gaśniczej udział wzięli także minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, wojewoda lubelski Krzysztof Komorski oraz przedstawiciele służb, w tym komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek i komendant wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Zenon Pisiewicz.

Przedstawiciele administracji i służb podkreślali, że ogromne znaczenie ma obecnie rozpoznanie sytuacji z powietrza oraz szybka wymiana danych pomiędzy poszczególnymi formacjami.

– Służby leśne robią poranny ogląd sytuacji z powietrza. Prowadzą też analitykę, którą potem wymienimy się i dostarczymy na potrzeby straży pożarnej i dowodzących akcją. Sprzęt Lasów Państwowych jest w gotowości, część już jest w drodze, by wspierać akcję gaśniczą z powietrza, co jest w tej chwili najbardziej potrzebne – podkreśliła Paulina Hennig-Kloska.

Według najnowszych informacji przekazanych przez ministra Marcina Kierwińskiego sytuacja zaczęła się stabilizować. – Pożar przestał się rozprzestrzeniać – poinformował szef MSWiA po spotkaniu sztabu kryzysowego w powiecie biłgorajskim. Jednocześnie zaznaczył, że sytuacja jest stale monitorowana, a kolejne decyzje dotyczące działań gaśniczych będą podejmowane przez strażaków w zależności od dalszego rozwoju wydarzeń.

