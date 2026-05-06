Te osoby to prawdziwy magnes na komary. Winna jest konkretna grupa krwi

Komary gryzą wybiórczo. Zbadano preferencje samic

Jak informuje Wirtualna Polska, badacze ze Sri Lanki wzięli pod lupę 300 samic komara z gatunku Aedes aegypti. Owady najpierw przegłodzono, a następnie zaoferowano im dostęp do próbek z krwią grup 0, A, B oraz AB. Po upływie 60 minut naukowcy zbadali zawartość przewodu pokarmowego komarów, aby określić ich preferencje.

Okazało się, że bezdyskusyjnym liderem była krew grupy 0, którą zidentyfikowano w przeszło 30 proc. przypadków. Zjawisko to jest o tyle kluczowe, że wspomniana grupa krwi jest jedną z najpowszechniejszych w naszym kraju.

Czemu komary lubią grupę krwi 0?

Ludzie posiadający krew grupy 0 charakteryzują się mniejszą ilością czynnika von Willebranda, czyli specyficznego białka regulującego procesy krzepnięcia. Spadek ten wynosi od 20 do 30 proc. w zestawieniu z posiadaczami innych grup krwi.

Niższe stężenie tego białka może spowalniać krzepnięcie. To z kolei prawdopodobnie sprawia, że komarom łatwiej jest wysysać krew i trawić ją w swoich organizmach. Krótko mówiąc, owady te wybierają po prostu mniej wymagające źródło pożywienia.

Co jeszcze przyciąga komary?

Warto pamiętać, że rodzaj krwi to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Owady te reagują również na inne bodźce, takie jak:

naturalny zapach naszej skóry i jej mikrobiom,

ilość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu,

ciepłotę naszego ciała,

skład potu i obecne w nim związki chemiczne.

Jak skutecznie odstraszyć komary?

Rosnące temperatury zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu, od spacerów po wieczorne grillowanie czy wypoczynek na tarasie. Towarzyszy temu jednak wzmożona obecność uciążliwych owadów, psujących nam relaks. Aby się przed nimi zabezpieczyć, należy korzystać z preparatów odstraszających zawierających substancję DEET. Ponadto warto zakładać jasną, przewiewną odzież osłaniającą ciało, a także starać się nie przebywać na zewnątrz w czasie największej aktywności komarów – czyli rano i pod wieczór.