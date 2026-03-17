Wielki Piątek 2026: czy musimy iść do pracy? Polskie prawo nie pozostawia żadnych złudzeń

Kiedy wypada Wielki Piątek w 2026 roku?

Jeden z najważniejszych momentów w kalendarzu chrześcijańskim - Wielki Piątek - tradycyjnie wyprzedza święta Wielkanocne. W 2026 roku obchody tego wydarzenia przypadają na 3 kwietnia, co stanowi dość późny termin w stosunku do poprzednich lat. Wynika to bezpośrednio z faktu, że Niedzielę Wielkanocną wierni będą celebrować zaledwie dwa dni później, czyli dokładnie 5 kwietnia.

Co upamiętnia Wielki Piątek w Kościele katolickim?

W trakcie tego szczególnego dnia wyznawcy chrześcijaństwa przypominają sobie kluczowe biblijne wydarzenia. Tradycja obejmuje wspomnienie następujących etapów:

męki Zbawiciela,

aktu przybicia do krzyża,

śmierci Jezusa Chrystusa.

Dla członków kościoła katolickiego jest to czas głębokiej powagi i wyciszenia. Do najbardziej rozpoznawalnych punktów obchodów należą uroczysta Liturgia Męki Pańskiej odprawiana w świątyniach oraz publiczna adoracja krzyża.

Praca i szkoła w Wielki Piątek. Czy przysługuje nam dzień wolny?

Polskie ustawodawstwo nie przewiduje dnia wolnego od pracy w Wielki Piątek, pomimo że spora część europejskich państw zwalnia wtedy zatrudnionych z ich codziennych obowiązków. Zdecydowanie inaczej wygląda jednak sytuacja w placówkach oświatowych. Ucząca się młodzież rozpoczyna świąteczną przerwę już w Wielki Czwartek i wraca do ławek dopiero we wtorek po świętach. Co więcej, dyrekcje poszczególnych szkół mogą samodzielnie podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu tego wolnego okresu.

Ustawowe dni wolne od pracy. Kalendarz na 2026 rok

Krajowe przepisy gwarantują obywatelom kilkanaście terminów w ciągu roku, podczas których nie muszą wykonywać obowiązków służbowych. W 2026 roku dokładny kalendarz ustawowych dni wolnych od pracy prezentuje się następująco:

Nowy Rok – 1 stycznia (czwartek),

święto Trzech Króli – 6 stycznia (wtorek),

Wielkanoc – 5 kwietnia (niedziela),

Poniedziałek Wielkanocny – 6 kwietnia (poniedziałek),

Święto Pracy – 1 maja (piątek),

Święto Narodowe Trzeciego Maja – 3 maja (niedziela),

Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) – 24 maja (niedziela),

Boże Ciało – 4 czerwca (czwartek),

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego – 15 sierpnia (sobota),

Wszystkich Świętych – 1 listopada (niedziela),

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada (środa),

Wigilia Bożego Narodzenia – 24 grudnia (czwartek),

Boże Narodzenie (pierwszy dzień) – 25 grudnia (piątek),

Boże Narodzenie (drugi dzień) – 26 grudnia (sobota).