Wielkanocne szukanie jajek! W Parku przy ul. Braci Wieniawskich odbyło się pierwsze takie wydarzenie w Lublinie

Akcja miała na celu zarówno integrację lokalnej społeczności, jak i ożywienie zaniedbanego miejskiego parku na rogu ul. Koncertowej i Braci Wieniawskich. Skierowana była do dzieci w wieku do 6 lat i ich opiekunów.

Wśród atrakcji, poza poszukiwaniem drobnych smakołyków, mieliśmy też animacje towarzyszące i warsztaty twórcze, przygotowane przez Stowarzyszenie Klanza w Lublinie. To pierwsza edycja Wielkanocnej zabawy, mamy w planach to, aby wydarzenie stało się cykliczne. Chcemy zacząć nową tradycję – mówi Jacek Werner z inicjatywy Spotkajmy się na Czechowie.

To nie koniec planów związanych ze skwerem na Czechowie Południowym.

Od kilku lat miejscowi mieszkańcy starają się o remont alejek i montaż oświetlenia. Mają za sobą opracowanie dwóch projektów w Budżecie Obywatelskim, które ostatecznie nie wygrały, ale łącznie zdobyły ponad 1600 głosów.

Ostatecznie Miasto zarezerwowało pewną kwotę na remont parku. Mieszkańcy mają nadzieję, że w tym roku ruszą pierwsze prace związane z modernizacją alejek i montażem oświetlenia. W tym roku mieszkańcy mają kolejne pomysły na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

