Wielka inwestycja PAŻP na lubelskim lotnisku. Powstaje nowa wieża kontroli lotów

Prace budowlane stanowią główny element nowej inwestycji PAŻP w rejonie lotniska w Świdniku. Przeprowadzona inwestycja ma na celu dostosowanie zaplecza technicznego i warunków pracy kontrolerów do bieżących oraz planowanych potrzeb operacyjnych portu.

Co wiemy o obiekcie?

Dotychczas obsługa ruchu lotniczego w Lublinie prowadzona była z wykorzystaniem rozwiązań tymczasowych - początkowo wieży mobilnej, a następnie kompleksu kontenerowego. Budowany obiekt o wartości 22,5 mln zł będzie przeznaczony dla służb kontroli ruchu.

Budynek będzie miał sześć kondygnacji (parter oraz pięć pięter), osiągnie wysokość 24,1 metra (ponad 26 metrów wraz z urządzeniami zainstalowanymi na dachu) oraz około 24 metrów szerokości. Wieża ma pomieścić nowe systemy teletechniczne oraz zespół PAŻP, który na lubelskim lotnisku liczy obecnie ponad 20 pracowników, w tym 12 kontrolerów ruchu lotniczego. Kolejne 3 osoby są w trakcie szkolenia.

- Budowa nowej wieży kontroli ruchu lotniczego jest bardzo istotnym elementem, bo z jednej strony uwiarygodnia istnienie naszego portu. PAŻP nie ma w zwyczaju inwestować tam, gdzie nie widzi perspektyw. Z drugiej strony to obiekt, który pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu lotniczego, ponieważ komfort pracy kontrolerów wzrośnie - podkreślił Dariusz Krzowski, prezes Portu Lotniczego Lublin.

Prace już trwają

Umowa z wykonawcą prac budowlanych została podpisana w kwietniu 2026 roku.

– 17 lipca formalnie rozpoczęła się budowa w nowej lokalizacji, tuż obok obecnej wieży kontenerowej. Planujemy zakończenie robót budowlanych w połowie 2027 roku. Z kolei wyposażenie w systemy operacyjne planujemy na przełomie lat 2027 i 2028, a przejście operacyjne na nową wieżę kontroli ruchu lotniczego planowane jest w drugiej połowie 2028 roku. Projekt łączy bezpieczeństwo operacyjne i rozwój technologiczny. Zwiększy efektywność pracy operacyjnej, a także zoptymalizuje warunki pracy kontrolerów ruchu lotniczego – Informuje Adrian Żakowski, kontroler ruchu lotniczego i kierownik Działu Kontroli Lotniska Lublin.

Proces przenoszenia służb operacyjnych do nowego obiektu ma zostać przeprowadzony bez wstrzymywania ruchu lotniczego.

- Zrobimy wszystko, aby zachować ciągłość operacyjną, to jest nie przerywać dni operacyjnych lotniska Lublin. Jest to możliwe z uwagi na to, że będziemy pracowali w zwiększonych obsadach, na podwojonych systemach na starej wieży, i w tym samym czasie druga grupa kontrolerów będzie sprawdzała poprawność działania wszystkich systemów na nowej wieży - wyjaśnia Adrian Żakowski.

Przestrzeń dla wojska

W projekcie sali operacyjnej nowej wieży uwzględniono także stanowisko przeznaczone dla koordynatora wojskowego. Jest to związane z planami utworzenia na terenie lotniska bazy Lotnictwa Śmigłowcowego Wojsk Lądowych.

- Prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej i w zasadzie brakuje jedynie przysłowiowej kropki nad i. Zakładamy, że w tym roku umowa na sprzedaż gruntów pod budowę bazy zostanie podpisana - mówi Dariusz Krzowski. - Wszystko, co się dzieje w porcie lotniczym, jest dla nas ważne, bo to jest nasze okno na świat. Można wiele mówić o tym i pokazywać wskaźniki przeliczeniowe, czyli ile daje lotnisko nie tylko z punktu widzenia ekonomii samego portu, ale oddziaływania na region. Wiemy, że inwestycje lotniskowe są jednymi z najbardziej trafionych i tymi, które przynoszą najwięcej efektów - zaznacza Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Miasta Lublin.

Kolejną inwestycją zaplanowaną przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w Porcie Lotniczym Lublin będzie budowa nowego ośrodka radiowego w sąsiedztwie budynku cargo. Obiekt zostanie wyposażony w radiostacje oraz system ATIS, służący do automatycznego przekazywania załogom statków powietrznych informacji meteorologicznych.

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