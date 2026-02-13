Więcej kontroli na drogach i apel o rozwagę. Lubelska policja przypomina o bezpieczeństwie w trakcie ferii

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

- Policjanci ruchu drogowego skupią się na zapewnieniu bezpieczeństwa i bezpiecznego dotarcia na miejsce wypoczynku i w drodze powrotnej. Na pewno patrole ruchu drogowego będą widoczne, będą na głównych ciągach komunikacyjnych naszego województwa. Jednym z takich kluczowych naszych zadań to oczywiście jak co roku jest kontrola autobusów. Skupimy się na stanie trzeźwości, na stanie psychofizycznym kierujących i na stanie technicznym autobusów. Będziemy również prowadzić wzmożone działania ukierunkowane na najczęściej pojawiające się wykroczenia, czyli prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, niewłaściwe zachowanie się w rejonach przejść dla pieszych – mówi asp. mówi Renata Szpakowska z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie.

Tegoroczna zima sprzyja zabawom na świeżym powietrzu. Te niekiedy mogą być bardzo niebezpieczne. Mundurowi uczulają, aby zwracać uwagę na to, gdzie bawią się nasze dzieci.

- Bezpieczeństwo podczas ferii jest najważniejsze. Używając różnego rodzaju sprzętów typowo zimowych, narciarskich, pamiętajmy o kaskach. Duża część dzieci korzysta także z sanek. Tutaj też uważajmy, bo nawet te małe górki, takie lokalne, mogą stanowić zagrożenie. Najważniejsze jest to, żeby te górki nie były usytuowane przy jezdni. Za kilka dni ma powrócić zimowa pogoda. Pamiętajmy o lodzie, który zalega na różnego rodzaju akwenach wodnych. Wiemy, że są osoby, które na niego wchodzą, ale pamiętajmy o zdrowym rozsądku, o tym, żeby nie zapuszczać się na taki lód. A jeżeli chcemy skorzystać z jazdy na łyżwach, to proponujemy raczej zorganizowane sztuczne lodowiska – mówi podinsp. Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji.

Policjanci przypominają także o odpowiednim zabezpieczeniu swoich domów jeżeli planujemy wyjazd. Nie chwalmy się tym, ze nas nie ma w mediach społecznościowych.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Seniorki na celowniku oszustów! Jedna z nich przechytrzyła bandytę