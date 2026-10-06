Wiceprezydent Lublina nie wróci jeszcze do pracy. Sąd oddalił zażalenie

Poważne zarzuty i obawa matactwa

Podczas wtorkowej (06.10) rozprawy sąd odrzucił zażalenie obrońców wiceprezydent. Rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka, wyjaśnił, że główną przesłanką do pozostawienia środków zapobiegawczych jest wciąż istniejąca obawa matactwa oraz konieczność zabezpieczenia materiału dowodowego. Sędzia przypomniał jednak, że prokurator na każdym etapie śledztwa ma prawo zmienić lub uchylić zastosowane środki.

To kolejne niekorzystne rozstrzygnięcie dla Stepaniuk-Kuśmierzak. W kwietniu tego roku roku jej analogiczną skargę oddalił Sąd Rejonowy Lublin-Zachód.

W tle afera ze strefą kibica

Sprawa sięga stycznia bieżącego roku, kiedy agenci CBA zatrzymali Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak wraz z sześcioma innymi osobami.

Według ustaleń śledczych doszło do przekroczenia uprawnień, nadużycia funkcji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz zmowy przetargowej przy organizacji strefy kibica podczas Euro 2024. Prokuratura zarzuca wiceprezydent ręczne ustalanie wartości zamówień pod z góry wybrane podmioty, a także sprzedajność urzędniczą, w tym przyjęcie korzyści majątkowej w postaci biletów VIP. Stepaniuk-Kuśmierzak nie przyznała się do winy.

Sprawę przejął krakowski sąd

Pierwotnie sprawę prowadził lubelski oddział Prokuratury Krajowej. W maju 2026 roku śledztwo przejęła jednak krakowska delegatura PK, co ma zapewnić pełną bezstronność i wyeliminować ryzyko lokalnych nacisków. Beata Stepaniuk-Kuśmierzak pozostaje na wolności, lecz w wyniku zawieszenia nie pełni funkcji publicznych, ani nie pobiera wynagrodzenia. Od stycznia straciła już ponad 170 tys. zł.

W ramach tego samego śledztwa w czerwcu 2026 roku CBA zatrzymało również lubelskiego kuratora oświaty Tomasza Szabłowskiego, któremu zarzuca się zmowę z tą samą firmą (Nice View Event) przy organizacji obchodów 100-lecia kuratorium. We wrześniu krakowski sąd wydał identyczną decyzję i podtrzymał jego zawieszenie w obowiązkach służbowych.

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