Ważna inwestycja w woj. lubelskim. Nowa droga ułatwi dojazd do turystycznego miasta

Kluczowy odcinek dla regionu

Umowa na rozbudowę DW 830 została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Inwestycję zrealizuje firma PBI Infrastruktura S.A. Prace obejmą blisko 3-kilometrowy odcinek od granicy Lublina do węzła drogowego „Lublin Szerokie”.

Jak podkreśla wicemarszałek województwa Piotr Breś, jest to niezwykle ważny fragment układu komunikacyjnego regionu i kluczowa trasa wyjazdowa z Lublina. – Zależy nam na komforcie i bezpieczeństwie mieszkańców, dlatego nasze działania nie kończą się w tym miejscu – zaznacza.

Samorząd planuje już kolejne etapy inwestycji, w tym przebudowę odcinka od węzła Szerokie w stronę Nałęczowa. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony i trwa oczekiwanie na jego rozpatrzenie.

Zakres prac i nowe rozwiązania

Rozbudowa drogi obejmie szeroki zakres prac infrastrukturalnych. Jednym z najważniejszych elementów będzie rozbiórka starego i budowa nowego mostu na rzece Łazęga.

Przebudowane zostaną także trzy skrzyżowania, co ma poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo. W ramach inwestycji powstanie również 2,7 km ścieżek rowerowych oraz 1,3 km chodników, co znacząco wpłynie na komfort pieszych i rowerzystów.

Projekt zakłada także budowę ośmiu nowoczesnych zatok autobusowych, montaż oświetlenia drogowego, a także budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Droga zostanie wzmocniona i dostosowana do ruchu ciężkiego, a jej przebieg skorygowany w newralgicznych miejscach.

Komfort i dostępność dla wszystkich

Istotnym elementem inwestycji będzie całkowite zniesienie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu infrastruktura stanie się bardziej dostępna dla wszystkich użytkowników.

Projekt o wartości ponad 29,2 mln zł współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027.

Władze regionu podkreślają, że celem jest stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej trasy, która usprawni dojazd nie tylko do Lublina, ale także do Nałęczowa – jednego z najważniejszych miast turystycznych w regionie.

