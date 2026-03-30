Ważna inwestycja drogowa w woj. lubelskim. Wybrano ofertę za 570 mln zł

Wybrano wykonawcę kluczowego odcinka

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum firm Mirbud (lider) oraz Budpol. To właśnie ta propozycja, opiewająca na nieco ponad 570 mln zł, została wskazana jako najlepsza.

Na razie nie oznacza to jeszcze podpisania umowy. Jeśli od wyboru nie wpłyną odwołania, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dopiero po jej zakończeniu możliwe będzie zawarcie kontraktu z wykonawcą.

Harmonogram: kiedy pojedziemy A2?

Zgodnie z założeniami, realizacja inwestycji ma potrwać 32 miesiące od momentu podpisania umowy. W tym czasie uwzględniono 10 miesięcy na przygotowanie projektu.

Co ważne, do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe – od 16 grudnia do 15 marca. Przy sprawnym przebiegu wszystkich etapów inwestycji, nowy odcinek autostrady A2 ma zostać udostępniony kierowcom w 2029 roku.

Co powstanie w ramach inwestycji?

Nowa trasa zostanie wybudowana w standardzie autostrady – z dwiema jezdniami i dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Zaplanowano również rezerwę pod ewentualną dobudowę trzeciego pasa w przyszłości.

W ramach inwestycji powstaną także obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie oraz system odwodnienia. Trasa zostanie wyposażona w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz rozwiązania chroniące środowisko.

Nie zapomniano również o pieszych i rowerzystach – w projekcie przewidziano budowę chodników oraz ścieżek rowerowych.

A2 coraz dalej na wschód

Budowa autostrady A2 na wschód od Warszawy systematycznie postępuje. W 2025 roku oddano do użytku 10-kilometrowy odcinek między węzłami Siedlce Południe i Siedlce Wschód.

Trwają również prace wykończeniowe na kolejnych fragmentach. Odcinek od Łukowiska do Białej Podlaskiej ma zostać udostępniony do końca kwietnia 2026 roku, choć zależy to od zakończenia procedur odbiorowych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Równolegle toczy się postępowanie dotyczące kolejnego fragmentu – od Kijowca do Dobrynia. W lutym 2026 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę, jednak w tym przypadku złożono odwołania. Po ich rozpatrzeniu możliwe będzie przejście do dalszych etapów i podpisanie umowy.

Realizacja wszystkich tych inwestycji przybliża moment, w którym autostrada A2 połączy wschodnią część kraju z granicą państwa, znacząco poprawiając dostępność komunikacyjną regionu.

Zobacz także: S19 w woj. lubelskim

