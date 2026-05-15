Najbogatsze gminy wiejskie w woj. lubelskim. Mamy wyniki najnowszego rankingu

Ranking finansowy samorządów. O co chodzi

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego 2025 przygotowano już po raz dziewiąty. Opracowanie powstaje we współpracy Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Autorzy podkreślają, że to jedyne w Polsce tak kompleksowe i apolityczne zestawienie obejmujące wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Ranking porównuje wyniki finansowe samorządów z 2025 roku do danych z roku 2024. Dzięki temu można ocenić nie tylko aktualną sytuację finansową, ale też tempo rozwoju poszczególnych gmin, miast i powiatów.

Pod uwagę brano siedem wskaźników dotyczących kondycji finansowej JST. Na ich podstawie tworzony jest tzw. miernik syntetyczny, który pozwala porównać samorządy z całego kraju.

Nagrody przyznano w pięciu kategoriach:

gmina wiejska,

gmina miejsko-wiejska,

gmina miejska,

miasto na prawach powiatu,

powiat ziemski.

W kategorii gmin wiejskich zwyciężyła gmina Zabór z województwa lubuskiego. Drugie miejsce zajęła Konopnica z woj. lubelskiego, a trzecie Dobra Szczecińska.

Konopnica wysoko w Polsce. Lubelskie gminy w czołówce

Najwyżej sklasyfikowaną gminą wiejską z województwa lubelskiego została Konopnica. Samorząd zajął drugie miejsce w całym kraju i zdobył indeks 4,27. To jeden z najlepszych wyników w Polsce.

Wysoko znalazła się także gmina Terespol, która uplasowała się na 30. miejscu. W pierwszej setce zabrakło kolejnych samorządów z regionu, ale w dalszej części zestawienia pojawiły się m.in. Niemce, Hanna czy Michów.

Podczas gali wręczenia nagród przedstawiciele samorządów podkreślali, że dobre wyniki są efektem wieloletniej pracy urzędników i mieszkańców.

Wójt zwycięskiej gminy Zabór Robert Sidoruk mówił, że nagroda jest „wisienką na torcie” za wykonaną pracę.

– Bardzo dziękuję moim pracownikom, moim radnym i mieszkańcom gminy Zabór – podkreślał podczas gali.

Z kolei burmistrz Józefowa Marek Banaszek, którego miasto zwyciężyło w kategorii gmin miejskich, wskazywał trzy najważniejsze elementy sukcesu: cel, wizję i kompetentnych ludzi.

Najlepsze gminy wiejskie z woj. lubelskiego – TOP 10

Oto dziesięć najwyżej sklasyfikowanych gmin wiejskich z województwa lubelskiego w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego 2025:

Konopnica – 2. miejsce w Polsce Terespol – 30. miejsce Niemce – 110. miejsce Hanna – 115. miejsce Michów – 160. miejsce Łopiennik Górny – 179. miejsce Serniki – 180. miejsce Zamość – 226. miejsce Wólka – 254. miejsce Kraśniczyn – 301. miejsce

W zestawieniu znalazły się również m.in. gminy Zalesie, Dłhobyczów, Spiczyn, Kraśnik, Leśniowice, Trawniki i Łomazy.

Autorzy rankingu podkreślają, że analiza pozwala ocenić skuteczność zarządzania finansami samorządów oraz tempo ich rozwoju. Dla mieszkańców może być także wskazówką, gdzie najsprawniej realizowane są inwestycje i gdzie sytuacja budżetowa jest najbardziej stabilna.

