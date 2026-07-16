Wakacje z IPN, czyli nauka historii przez zabawę. Ciągle można się zapisać

Olka Mazur
2026-07-16 14:02

To będzie historia w ciekawej formie. Trwają „Wakacje z IPN”, czyli zajęcia dla dzieci i młodzieży, które łączą poznawanie najnowszej historii Polski z ciekawymi warsztatami i kreatywną zabawą. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-14 lat.

Dzieci patrzą na makietę niedźwiedzia Wojtka z zieloną skrzynią. O Wakacjach z IPN przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: źródło: Facebook, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie/ Materiały prasowe
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- Oczywiście możemy powiedzieć, że no jak można przez zabawę wprowadzić dzieci w trudy, czy okrucieństwa II wojny światowej, ale można opowiedzieć o misiu Wojtku, który towarzyszył właśnie polskim żołnierzom i w ten sposób przy opowieści o polskim żołnierzu można powiedzieć, że Polacy zmagali się, że walczyli od 1 września z okupantem niemieckim, ale że wreszcie odnosili zwycięstwa. Czyli z jednej strony oczywiście zabawa, z drugiej strony poważne treści, czyli chcemy wprowadzić nasze dzieci, naszą młodzież w trudną historię Polaków, w trudną historię naszej ojczyzny XX wieku - mówi Robert Derewenda, dyrektor lubelskiego oddziału IPN.

„Wakacje z IPN” potrwają do 13 sierpnia. Na zajęcia obowiązują zapisy internetowe lub telefoniczne. Szczegóły znajdziecie na stronie edukacja.ipn.gov.pl oraz w mediach społecznościowych IPN w Lublinie.

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