76-latek podejrzewany o zabójstwo żony. Tragedia pod Zamościem

76-latek miał śmiertelnie ugodzić nożem swoją 74-letnią żonę,

po zdarzeniu podpalił podpiwniczenie domu i dokonał samookaleczenia,

mężczyzna trafił do szpitala i przebywa pod dozorem policji,

Do dramatycznych wydarzeń doszło w środę, tuż przed godziną 22, w jednej z miejscowości na terenie gminy Zamość. Służby zostały powiadomione o pożarze piwnicy domu jednorodzinnego. W zgłoszeniu przekazano również informację, że w mieszkaniu na parterze znajduje się kobieta, która prawdopodobnie nie żyje.

Na miejsce skierowano straż pożarną, policję i zespół ratownictwa medycznego. Strażacy ugasili pożar, a policjanci rozpoczęli ustalanie okoliczności tragedii. - Policjanci wstępnie ustalili, że 76-letni mieszkaniec posesji prawdopodobnie śmiertelnie ugodził nożem 74-letnią żonę, po czym podpalił podpiwniczenie domu. Następnie poszedł do budynku gospodarczego na terenie posesji i dokonał samookaleczania - informuje podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło z KMP Zamość.

Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Obecnie przebywa tam pod dozorem policjantów. Na miejscu pracowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Zamościu oraz prokurator. Zabezpieczono ślady i przeprowadzono oględziny. Ciało 74-latki zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zamościu. Śledczy gromadzą materiał dowodowy, który ma pozwolić na szczegółowe wyjaśnienie przebiegu i okoliczności tragicznego zdarzenia.