W trakcie zimy na Lubelszczyźnie jest mniej pracy. Wyższe bezrobocie w województwie

Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie stopa bezrobocia w województwie lubelskim w styczniu wyniosła 8,5%. To wzrost o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z grudniem, kiedy wskaźnik wynosił 8,1%.

Ostatni kwartał każdego roku i pierwszy kwartał nowego zawsze są najtrudniejsze dla rynku pracy. W tym okresie liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest wyższa niż w innych miesiącach. W kolejnych miesiącach sytuacja powinna się stopniowo poprawiać - wyjaśnia Krzysztof Markowski dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie.

Poziom bezrobocia w województwie lubelskim jest nadal wyższy niż średnia krajowa.

Ta różnica wynika między innymi też i ze struktury gospodarczej, którą mamy na Lubelszczyźnie. Jest to głównie region rolniczy. Przedsiębiorstw jako takich jest mniej niż powiedzmy w województwie mazowieckim. Skutkiem tego jest między innymi ta różnica, jeżeli chodzi o poziom bezrobocia rejestrowanego - dodaje dyrektor Markowski.

Najwyższe bezrobocie w regionie odnotowano w powiatach włodawskim, hrubieszowskim i krasnostawskim. Z kolei najniższe wskaźniki dotyczą powiatu łukowskiego, Lublina oraz powiatu łęczyńskiego.

