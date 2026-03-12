Lubelska młodzież za sterami. Wojewódzki Urząd Pracy aktywizuje najmłodszych

Uczniowie z regionu poznają zawody nie tylko z podręczników. W ramach projektu „Lifelong Learning Lubelskie” młodzież bierze udział w tzw. Testach Zawodu, podczas których może sprawdzić, jak wygląda praca w różnych branżach. Do tej pory m.in. uczniowie z Lublina mieli okazję zasiąść za sterami symulatora Airbusa A320 i zobaczyć z bliska pracę pilotów oraz personelu pokładowego.

Od dwóch lat realizujemy projekt dotyczący uczenia się przez całe życie Lifelong Learning Lubelskie, którego istotną częścią jest Wojewódzki Zespół Koordynacji. W mojej opinii jest to duża szansa. Powinniśmy jako województwo lubelskie maksymalnie wykorzystać przewagi, które możemy tutaj wygenerować - podkreśla dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Tomasz Pitucha.

W projekcie duży nacisk kładzie się na praktyczne poznawanie zawodów.

Takie wizyty w miejscach potencjalnej pracy myślę, że są bardzo pouczające. One przecież się odbywają w ramach różnych działań i współpracy, ale w naszym projekcie są bardzo nasilone. Już ponad 1200 dzieciaków i młodzieży uczestniczyło w takich wizytach w różnych zakładach pracy, a planujemy, że jeszcze do czerwca około 1000 weźmie udział. Dodatkowo widzimy, że takie wizyty cieszą się dużym zainteresowaniem z ich strony - dodaje dyrektor Pitucha.

O zmianach i wyzwaniach w synergii między nauką, a potrzebami rynku pracy eksperci porozmawiają m.in. w trakcie IV Seminarium Regionalnego „Człowiek – kompetencje – rynek pracy”, które odbywają się w Nałęczowie.

