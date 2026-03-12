Lubelska młodzież za sterami. Wojewódzki Urząd Pracy aktywizuje najmłodszych

Arkadiusz Więsek
Arkadiusz Więsek
2026-03-12 15:18

Uczniowie z Lubelszczyzny sprawdzają różne zawody w praktyce, nawet za sterami symulatora Airbusa A320. To część projektu „Lifelong Learning Lubelskie”, który ma pomóc młodym ludziom lepiej zaplanować przyszłość zawodową. Działania koordynuje Wojewódzki Zespół Koordynacji, którego rola ma wzrosnąć po wejściu w życie nowej ustawy.

Lubelska młodzież za sterami. Wojewódzki Urząd Pracy aktywizuje najmłodszych

i

Autor: LifeLong Learning lubelskie/ Facebook

Uczniowie z regionu poznają zawody nie tylko z podręczników. W ramach projektu „Lifelong Learning Lubelskie” młodzież bierze udział w tzw. Testach Zawodu, podczas których może sprawdzić, jak wygląda praca w różnych branżach. Do tej pory m.in. uczniowie z Lublina mieli okazję zasiąść za sterami symulatora Airbusa A320 i zobaczyć z bliska pracę pilotów oraz personelu pokładowego.

Od dwóch lat realizujemy projekt dotyczący uczenia się przez całe życie Lifelong Learning Lubelskie, którego istotną częścią jest Wojewódzki Zespół Koordynacji. W mojej opinii jest to duża szansa. Powinniśmy jako województwo lubelskie maksymalnie wykorzystać przewagi, które możemy tutaj wygenerować - podkreśla dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Tomasz Pitucha.

W projekcie duży nacisk kładzie się na praktyczne poznawanie zawodów.

Takie wizyty w miejscach potencjalnej pracy myślę, że są bardzo pouczające. One przecież się odbywają w ramach różnych działań i współpracy, ale w naszym projekcie są bardzo nasilone. Już ponad 1200 dzieciaków i młodzieży uczestniczyło w takich wizytach w różnych zakładach pracy, a planujemy, że jeszcze do czerwca około 1000 weźmie udział. Dodatkowo widzimy, że takie wizyty cieszą się dużym zainteresowaniem z ich strony - dodaje dyrektor Pitucha.

O zmianach i wyzwaniach w synergii między nauką, a potrzebami rynku pracy eksperci porozmawiają m.in. w trakcie IV Seminarium Regionalnego „Człowiek – kompetencje – rynek pracy”, które odbywają się w Nałęczowie.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: To nowe miejsce na turystycznej mapie naszego miasta. Zatrzymaj się na „Przystanku Lublin”

Nowe miejsce na mapie Lublina. Przystanek Lublin
Galeria zdjęć 14
Samuraje w Lublinie
Lublin Radio ESKA Google News