To nowe miejsce na mapie Lublina. Zyskają między innymi organizacje społeczne

- W tej przestrzeni można robić to na co ma się pomysł. Kierujemy naszą ofertę do mieszkańców Lublina, którzy będą chcieli być aktywni, będą chcieli coś robić dla siebie, ale także dla innych. Więc zapraszamy zarówno grupy formalne i nieformalne, stowarzyszenia, fundacje, ale także urzędników, którzy potrzebują jakiegoś miejsca na spotkanie. My tą fizyczną przestrzeń mamy. Zapewniamy także część aspektów merytorycznych, bo na przykład będziemy mieli doradztwo, będziemy mieli tutaj zajęcia warsztatowe, spotkania, które dotyczą wszystkich organizacji pozarządowych. Będziemy także prowadzić na przykład hakatony. Zapraszamy wszystkie osoby chętne i przede wszystkim jeśli taka osoba chętna będzie na przykład chciała założyć własną fundację czy własne stowarzyszenie my po prostu podpowiemy jak to zrobić. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał zrobić tutaj spotkania, czy to z planszówkami, czy dla seniorów, czy dla dzieci i jeśli to będzie miało taki charakter obywatelski, prospołeczny, kulturalny, to jak najbardziej będziemy przestrzeń udostępniać - mówi Michał Sieńko z Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Spójnik”.

Centrum będzie oferowało bezpłatną przestrzeń do spotkań i pracy, system rezerwacji sal, a także program doradczy i szkoleniowy.

„Spójnik” powstał w hali Globus, w miejscu dawnego Spilno. Jego adres to ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie. Inicjatywa realizowana jest przez Miasto Lublin, Fundację TRACH i Fundację Tetrikon.

