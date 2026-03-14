W Lublinie trwa wiosenna odsłona Zooparku. Jakie zwierzaki na nas czekają?

Bartłomiej Ważny
2026-03-14 21:54

Marzycie o spotkaniu z fascynującymi zwierzętami, których do tej pory nie mieliście okazji zobaczyć na żywo? W Lublinie, w ten weekend, odbywa się kolejna edycja Zooparku.

Na terenie Targów Lublin można zobaczyć z bliska majestatyczne drapieżniki, kolorowe papugi, śpiewające kanarki, urocze alpaki oraz dostojne rasowe koty.

Nie brakuje również królików i drobiu ozdobnego, a w specjalnej strefie zwierząt gospodarskich spotkacie konie, kozy, owce, krowę oraz inne przyjazne stworzenia.

W niedzielę (15.03.26) zwierzaki można oglądać w godzinach 9:00-17:00.

Szczegóły wydarzenia na stronie zoopark.targi.lublin.pl

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Zoopark Lublin wiosna 2026

Zoopark Lublin 14.03.26
Galeria zdjęć 15
Samuraje w Lublinie
Lublin Radio ESKA Google News