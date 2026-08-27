Tu lekarze z NFZ są na wyciągnięcie ręki. Nie ma kolejek

Najlepsze miasta do życia w Polsce. Nowy ranking już jest

Ranking najlepszych miast do życia w Polsce przygotowany przez Business Insider obejmuje 16 miast – po jednym z każdego województwa. Autorzy nie skupili się wyłącznie na kwestiach finansowych. Oprócz poziomu wynagrodzeń, bezrobocia i dostępności mieszkań sprawdzili również czynniki, które bezpośrednio wpływają na codzienny komfort mieszkańców. Pod lupę wzięto jakość powietrza, bezpieczeństwo oraz dostęp do lekarzy na NFZ. To właśnie ostatnia z tych kategorii pokazuje, że między polskimi miastami występują spore różnice.

Więcej o samym rankingu przeczytacie tutaj: Zaskakujący awans w nowym rankingu. Oto najlepsze miasta do życia w Polsce. Natomiast pełne zestawienie zamieszczamy w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026 [LISTA]

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Gdzie najłatwiej dostać się do lekarza na NFZ?

Długie kolejki do specjalistów to jeden z problemów polskiej ochrony zdrowia. Czas oczekiwania może jednak znacząco różnić się w zależności od miasta. Dostęp do lekarzy był jednym z sześciu kryteriów uwzględnionych w najnowszej edycji rankingu najlepszych miast do życia w Polsce przygotowanego przez Business Insider Polska.

Autorzy rankingu oparli kategorię dotyczącą dostępności lekarzy na danych NFZ podsumowywanych przez portal Świat Przychodni. Analizowany jest średni czas oczekiwania na wizytę w ramach NFZ u lekarzy dziesięciu popularnych specjalizacji. Są to: alergolog, chirurg, dermatolog, gastrolog, ginekolog, laryngolog, neurolog, okulista, ortopeda oraz urolog.

Tu dostęp do lekarzy oceniono najlepiej

Pierwsze miejsce pod względem dostępności lekarzy w najnowszym zestawieniu zajmuje Lublin. Bardzo dobrze w najnowszym zestawieniu wypadła również Łódź, która zajmuje drugie miejsce pod względem dostępu do lekarzy na NFZ.

Trzecie miejsce w najnowszej odsłonie zestawienia zajęły Kielce. Tym samym stolica województwa świętokrzyskiego znalazła się w ścisłej czołówce miast, w których – na tle pozostałych analizowanych ośrodków – sytuacja z dostępnością specjalistów na NFZ wygląda najlepiej.