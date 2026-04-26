W Lublinie polała się krew! Terytorialsi oddali ją dla chorych i ofiar wypadków [GALERIA]

Kampania ma charakter ogólnopolski i potrwa do końca maja, angażując żołnierzy, weteranów oraz środowiska proobronne i cywilne w całym kraju. Jej celem jest nie tylko zwiększenie zapasów krwi w okresie przedwakacyjnym, ale także budowanie świadomości społecznej oraz integracja środowisk wokół idei niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Do godz. 12 udało się zarejestrować setkę uczestników, 82 osoby oddały krew i jej składniki.

Ludzkiej krwi nie da się zastąpić i nie da się jej wyprodukować w laboratorium, po prostu musimy się nią dzielić. Od początku funkcjonowania naszej brygady, czyli od 2017 roku oddaliśmy już ponad 3 tysiące 700 litrów krwi. Zachęcamy wszystkie służby mundurowe do wsparcia, ale zapraszamy też do udziału w akcji cywilów. W moim przypadku to już 68. donacja, co daje nieco ponad 30,5 litra krwi. Pochodzę z rodziny medyków, więc ratowanie życia zawsze było w moim życiu obecne. Byłem też na misji, widziałem różne sytuacje. Po powrocie spróbowałem i tak to w siebie wszczepiłem, że praktycznie co dwa i pół miesiąca oddaję krew regularnie - mówi ppłk Cezary Zdrojewski, szef sztabu 2LBOT, koordynator akcji.

Dla terytorialsów honorowe krwiodawstwo ma szczególne znaczenie - zarówno symboliczne, jak i praktyczne. Wpisuje się ono w misję Wojsk Obrony Terytorialnej, której fundamentem jest niesienie pomocy lokalnym społecznościom i gotowość do działania tam, gdzie najbardziej potrzeba wsparcia.

Zawsze możemy liczyć na służby mundurowe i tutaj Wojska Obrony Terytorialnej wiodą prym. To ważne zwłaszcza teraz, kiedy mamy niskie stany krwi w "minusach". Brakuje krwi w grupie A- i musieliśmy sięgnąć po nadwyżki w innych centrach w kraju, by uzupełnić nasze zapasy. Akcja WOT-u to dla nas ogromne wsparcie. Dzięki temu pacjenci z naszego województwa mogą spać spokojnie - zapewnia Małgorzata Orzeł, dyrektor RCKIK w Lublinie.

Do inicjatywy dołączyli również uczniowie klas OPW, przedstawiciele innych służb mundurowych potwierdzając, że idea niesienia pomocy łączy różne środowiska.

W kolejnych tygodniach w całym województwie lubelskim terytorialsi podzielą się życiodajnym płynem podczas akcji w swoich rejonach działania. Pojawią się tam krwiobusy. Harmonogram wszystkich planowanych zbiórek sprawdzić można TUTAJ!

