Bił, kopał i rzucał swoją partnerką o podłogę. 23-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa

Do zdarzenia doszło na terenie Białej Podlaskiej pod koniec ubiegłego tygodnia. Pokrzywdzona zgłosiła jednak sprawę mundurowym dopiero kilka dni później. Jej 23-letni partner miał wszcząć awanturę, która mogła zakończyć się tragicznie.

Bił i kopał pokrzywdzoną oraz rzucał nią o podłogę a także przypalił papierosem. Dodatkowo miał uciskać sznurówką jej szyję oraz groził przedmiotem przypominającym broń - relacjonuje nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP w Białej Podlaskiej.

Mundurowi rozpoczęli poszukiwania agresora. Mężczyzna przebywał na terenie powiatu ostrzeszowskiego, gdzie został zatrzymany, a następnie doprowadzony do bialskiej prokuratury.

Przedstawiono mu tam zarzut usiłowania zabójstwa swojej partnerki. 23-latek tymczasowo trafił do aresztu, grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

Przed sądem tłumaczyć się będzie również znajomy agresora. 22-letni mężczyzna miał przebywać w mieszkaniu w czasie awantury. Odpowie za nieudzielenie pomocy poszkodowanej w sytuacji zagrożenia jej zdrowia i życia.

