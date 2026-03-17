W Lublinie nagrodzono sołtysów. Najlepsze inicjatywy z regionu zostały wyróżnione

Wydarzenie było organizowane we współpracy ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny.
To właśnie sołtysi mają najlepsze rozeznanie w lokalnych potrzebach. Bardzo często również realizują aktywności, które nie wynikają tylko z przepisów prawa, dlatego, że organizują różnego rodzaju inicjatywy integracyjne, kulturalne, ale przede wszystkim odpowiadają za dialog pomiędzy społecznością lokalną, a samorządem gminnym. Bardzo istotne jest to, że ponieważ również pochodzą z wyboru, biorą udział w tym święcie demokracji, a to co najważniejsze to to, że przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniają polską samorządność - podkreśla wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
Nagrodzeni zostali:
- Miejsce I - Sołectwo Marysin, gm. Jastków, pow. lubelski - za udział Sołectwa Marysin w obchodach 110 rocznicy Bitwy pod Jastkowem;
- Miejsce II - Sołectwo Przedmieście Góry, m. Krasnystaw, pow. krasnostawski - za utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie sołectwa Przedmieście Góry w Krasnymstawie;
- Miejsce III - Sołectwo Piotrowice, gm. Nałęczów, pow. puławski - za projekt Rewitalizacja terenu zdegradowanego w Piotrowicach poprzez etapowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej i utworzenie miejsca integracji mieszkańców.
