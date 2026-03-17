W Lublinie nagrodzono sołtysów. Najlepsze inicjatywy z regionu zostały wyróżnione

Arkadiusz Więsek
2026-03-17 14:00

Samorządowcy z województwa lubelskiego spotkali się w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie zebrali się w ramach uroczystości Dnia Sołtysa i ogłoszenia wyników finału wojewódzkiego etapu konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Podczas spotkania nagrodzono sołectwa, które w najbardziej kreatywny sposób wykorzystały środki.

i

Autor: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie/ Materiały prasowe

Wydarzenie było organizowane we współpracy ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny.

To właśnie sołtysi mają najlepsze rozeznanie w lokalnych potrzebach. Bardzo często również realizują aktywności, które nie wynikają tylko z przepisów prawa, dlatego, że organizują różnego rodzaju inicjatywy integracyjne, kulturalne, ale przede wszystkim odpowiadają za dialog pomiędzy społecznością lokalną, a samorządem gminnym. Bardzo istotne jest to, że ponieważ również pochodzą z wyboru, biorą udział w tym święcie demokracji, a to co najważniejsze to to, że przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniają polską samorządność - podkreśla wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Nagrodzeni zostali:

  • Miejsce I - Sołectwo Marysin, gm. Jastków, pow. lubelski - za udział Sołectwa Marysin w obchodach 110 rocznicy Bitwy pod Jastkowem;
  • Miejsce II - Sołectwo Przedmieście Góry, m. Krasnystaw, pow. krasnostawski - za utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie sołectwa Przedmieście Góry w Krasnymstawie;
  • Miejsce III - Sołectwo Piotrowice, gm. Nałęczów, pow. puławski - za projekt Rewitalizacja terenu zdegradowanego w Piotrowicach poprzez etapowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej i utworzenie miejsca integracji mieszkańców.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Wojewdztwo lubelskie z nową atrakcją. Spacer po bagnach bez zamoczenia butów

Wojewdztwo lubelskie z nową atrakcją
Galeria zdjęć 14
Samuraje w Lublinie
