W tym powiecie w woj. lubelskim bezrobocie jest najwyższe. Urząd opublikował niepokojące dane

Urząd Statystyczny podał nowe dane o bezrobociu w woj. lubelskim

Urząd Statystyczny w Lublinie opublikował najnowszy raport dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie lubelskim za luty 2026 roku. Dane nie napawają optymizmem – bezrobocie w regionie rośnie. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,6%, co oznacza, że była wyższa o 0,1 punktu procentowego niż w styczniu tego samego roku oraz o 0,8 punktu procentowego wyższa niż w lutym 2025 roku.

Łączna liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec lutego wyniosła 65,4 tys. osób. To o 1,7% więcej niż miesiąc wcześniej i aż o 11,3% więcej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W skali kraju województwo lubelskie pod względem stopy bezrobocia plasowało się na 13. miejscu.

Rekordowe różnice między powiatami. W jednym sytuacja jest najtrudniejsza

Dane z raportu pokazują ogromne rozwarstwienie na regionalnym rynku pracy. Zdecydowanie najtrudniejsza sytuacja panuje w powiecie włodawskim, gdzie stopa bezrobocia osiągnęła alarmujący poziom 18,1%. Niewiele lepiej było w powiecie hrubieszowskim (16,9%) oraz krasnostawskim (15,0%). Na drugim biegunie znalazł się powiat łukowski, gdzie odnotowano najniższy wskaźnik bezrobocia, wynoszący zaledwie 4,6%.

Trudna sytuacja na rynku pracy. Na jedną ofertę przypada 64 kandydatów

W lutym 2026 roku do urzędów pracy zgłosiło się 5,8 tys. nowych bezrobotnych. W tym samym czasie z rejestrów wykreślono 4,7 tys. osób. Jednocześnie pracodawcy zgłosili 0,9 tys. ofert zatrudnienia. To oznacza, że na jedną ofertę pracy przypadało średnio 64 bezrobotnych. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten był nieco wyższy i wynosił 69 osób.

Niepokojące zapowiedzi zwolnień grupowych

Sytuację na rynku pracy mogą dodatkowo pogorszyć planowane zwolnienia grupowe. Według danych zebranych przez urząd, siedem zakładów pracy z regionu zapowiedziało zamiar zwolnienia łącznie 1083 pracowników. Dla porównania, rok wcześniej dziewięć zakładów deklarowało zwolnienie 967 osób.

Kto najczęściej trafia do rejestrów bezrobotnych?

Analiza struktury bezrobotnych pokazuje, które grupy są w najtrudniejszej sytuacji. Aż 89,0% wszystkich zarejestrowanych stanowiły osoby bez prawa do zasiłku. Znaczącą grupą, której udział wzrósł w ciągu roku, są osoby długotrwale bezrobotne, czyli pozostające bez pracy ponad 12 miesięcy. Stanowiły one 41,7% ogółu bezrobotnych.

Wzrost udziału osób bezrobotnych odnotowano także w grupach wiekowych do 25. roku życia (15,4% ogółu) oraz powyżej 50. roku życia. Jeśli chodzi o wykształcenie, najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym/branżowym (25,9%), a następnie osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (23,1%). Największą grupę pod względem stażu pracy, bo aż 29,1%, stanowiły osoby, które pracowały dotychczas do jednego roku.

