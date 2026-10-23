17-latki zauważyły, co robi kierowca autobusu. Szok! Nastolatki wezwały policję

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-23 11:23

Czujność dwóch 17-letnich uczennic mogła zapobiec niebezpiecznej sytuacji na drodze. Dziewczęta zauważyły, że kierowca autobusu przelewa alkohol do butelki z gazowanym napojem. Mężczyzna miał wkrótce wyruszyć w kolejny kurs. Policjanci sprawdzili jego trzeźwość.

17-latki zauważyły, co robi kierowca autobusu. Nastolatki wezwały policję
Autor: KWP Lublin/ Materiały prasowe
  • Dwie 17-latki powiadomiły policję.
  • Kierowca autobusu był po użyciu alkoholu.
  • 61-latek miał wyruszyć w kolejny kurs.
  • Policja zatrzymała jego prawo jazdy.
  • Mężczyźnie grozi grzywna i zakaz prowadzenia.

Do zdarzenia doszło na jednej z ulic Biłgoraja. Dwie uczennice miejscowej szkoły poinformowały policjantów o swoim podejrzeniu. Zauważyły, że kierowca autobusu, czekając na kolejny kurs, przelewa alkohol do butelki z napojem. Obawiały się o bezpieczeństwo pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy biłgorajskiej komendy. Badanie wykazało, że 61-letni kierowca znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że chwilę wcześniej zakończył poprzedni kurs i przygotowywał się do następnego. — Dzięki informacji przekazanej przez uczennice policjanci mogli zareagować, zanim mężczyzna wyruszył w kolejny kurs — przekazała starszy aspirant Joanna Klimek.

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Zgromadzone wyniki badań i materiał dowodowy pozwoliły przedstawić 61-latkowi zarzuty kierowania po użyciu alkoholu oraz wykonywania w tym stanie czynności zawodowych. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy, a Sąd Rejonowy w Biłgoraju zatwierdził zatrzymanie uprawnień.

Sprawa trafi do sądu. Mężczyźnie grozi wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres do trzech lat.

Policja podkreśla, że reakcja nastolatek zasługuje na uznanie. Apeluje też, by zgłaszać podejrzenia dotyczące osób, które mogą prowadzić pojazdy po alkoholu. W takiej sytuacji można zadzwonić pod numer alarmowy 112.

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