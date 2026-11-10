Uroczyste otwarcie Collegium Anatomicum. Uniwersytet Medyczny w Lublinie z technologią światowego formatu

Historyczna inwestycja

Prace nad zmodernizowanym Collegium Academicum objęły ponad 1630 m² powierzchni. Na 3 piętrach budynku zmieniono układ pomieszczeń, powiększono sale sekcyjne i dostosowano je do liczebności grup studenckich. Powstały także cztery sale seminaryjne, dwie pracownie komputerowe, pokój studencki, muzeum eksponatów, biblioteka tematyczna oraz pracownie samodzielnej nauki.

- Inwestycja, którą podjęliśmy dzięki Ministerstwu Zdrowia i środkom z Krajowego Planu Odbudowy, była największą w historii uczelni. Jej wartość wyniosła 190 mln zł netto. Przeznaczyliśmy środki na wyposażenie i modernizację tych przestrzeni po to, aby jakość kształcenia studentów mogła być na najwyższym światowym poziomie - mówi Ewa Burniak, dyrektor generalna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pierwsza taka metoda nauczania w Polsce

W nowo otwartym ośrodku wdrożono unikalną w skali kraju koncepcję kształcenia „Vesalius 4.0”, Podejście to pozwala studentom kierunków medycznych na kompleksową naukę anatomii w powiązaniu z radiologią, chirurgią oraz badaniem palpacyjnym przy wsparciu nowoczesnych systemów komputerowych. Dzięki temu studenci mogą poznawać ludzkie ciało w sposób bardziej kompleksowy - z perspektywy, z jakiej korzystają lekarze podczas diagnostyki i leczenia pacjentów.

- Jest to koncepcja oparta o, można powiedzieć, o belgijskie doświadczenia. Takich miejsc na świecie jest wiele, ale w Polsce tylko jedno. Jesteśmy w stanie uczyć anatomii w najnowocześniejszy w tej części Polski sposób, już nie tylko studentów wszystkich kierunków medycznych, ale przede wszystkim specjalistów - tłumaczy prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Kamil Torres.

Tradycyjna anatomia nie pójdzie w zapomnienie

Technologia nie zastąpi jednak pracy z ludzkim ciałem całkowicie. Studenci nadal uczą się anatomii podczas ćwiczeń z wykorzystaniem ciał przekazanych uczelni przez donatorów.

Jak zaznacza prof. uczelni dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Baj, bezpośredni kontakt z ludzkim ciałem ma fundamentalne znaczenie w przygotowaniu do zawodu.

- Sama anatomia jest podstawą, takim abecadłem dla przyszłego lekarza ale też przyszłych zawodów medycznych. Natomiast żaden atlas, żadna aplikacja 3D nie zastąpi prawdziwego ludzkiego ciała. Tutaj studenci mają możliwość poznawania jego tajemnic - mówi prof. Jacek Baj.

W zmodernizowanych salach studenci mogą między innymi preparować zwłoki i poznawać poszczególne elementy ludzkiego organizmu. Do tej pory dzięki programowi świadomej donacji do uczelni trafiło już ponad 100 ciał.

Nowe możliwości dla studentów i lekarzy

Modernizacja Collegium Anatomicum jest częścią szerszego programu inwestycyjnego realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie przy wsparciu środków z Krajowego Planu Odbudowy.

– Łącznie pozyskaliśmy ponad 200 milionów złotych, które przeznaczyliśmy między innymi na budowę tego supernowoczesnego centrum anatomii. To miejsce kompleksowej nauki, w której studenci będą niezwykle szybko przechodzić do zagadnień związanych między innymi z radiologią zabiegową, z klasyczną radiologią, ale też z chirurgią onkologiczną czy plastyczną. Te wszystkie zasoby w sensie technologicznym kwalifikują nas do jednych z najlepszych na świecie ośrodków – mówi prof. Wojciech Załuska.

Rektor przypomniał również o innych przedsięwzięciach zrealizowanych dzięki pozyskanym środkom.

– Oddaliśmy już do użytku piękne akademiki, stworzyliśmy Centrum Edukacji Medycznej, a także zainwestowaliśmy znaczne środki w Centrum Symulacji Medycznej, kupując najnowocześniejsze fantomy. Wydaje nam się, że nasz poziom kształcenia studentów jest niezwykle wysoki – zaznaczył.

Zakres modernizacji Collegium Anatomicum objął nie tylko wyposażenie dydaktyczne. Przeprowadzono kompleksowe prace budowlane i instalacyjne, w tym modernizację instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych. Wykonano również instalację wentylacji mechanicznej, zamontowano system audiowizualny i dostosowano budynek do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Nowe Collegium Anatomicum ma służyć nie tylko studentom, ale także lekarzom specjalistom, między innymi pracującym w szpitalach klinicznych. Uczelnia chce rozwijać w nim szkolenia, dzięki którym medycy będą mogli doskonalić umiejętności, a następnie wykorzystywać je w pracy z pacjentami.

Zobacz też naszą galerię zdjęć: Otwarcie Collegium Anatomicum na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

KRAKÓW I NIEWYGODNA DECYZJA NAWROCKIEGO. Prof. Markowski: TO ON ZAWETOWAŁ PIENIĄDZE DLA POLICJI!