Wykładowczyni KUL wyrzucona. Skomentowała śmierć rodziny zamachowca z Krakowa

Dr Katarzyna Pejda zwolniona z KUL po wpisie o Konfederacji

Wiadomość o zwolnieniu wykładowczyni ogłoszono we wtorek 10 listopada. Poinformował o tym w komunikacie opublikowanym na platformie X Wojciech Andrusiewicz, który pełni funkcję rzecznika prasowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jako jeden z pierwszych temat nagłośnił w sieci polityk Konfederacji Rafał Mekler, a same budzące oburzenie wpisy skasowano w późniejszym czasie.

Całe zamieszanie wywołał facebookowy komentarz, którego autorką była dr Katarzyna Pejda. Zatrudniona w II Katedrze Sinologii KUL pracownica naukowa skomentowała doniesienia o odkryciu zwłok rodziców i siostry zamachowca Michała Oksińskiego.

Przedstawicielka lubelskiej uczelni zamieściła wówczas następujący wpis.

„Trzy głosy na konfę mniej”.

Słowa te błyskawicznie wywołały falę krytyki ze strony internautów. Dwóch użytkowników sieci postanowiło upewnić się u autorki, czy naprawdę w taki sposób odnosi się do śmierci trzech osób, na co wykładowczyni ponownie odpowiedziała.

„Tak, na poważnie. Tragedia rozegrała się w Krakowie, a nie w gnieździe, które wychowało tego szczura”.

Komentarze błyskawicznie obiegły media społecznościowe. Użytkownicy internetu podkreślali, że zamordowani bliscy nie ponosili winy za czyny 24-letniego sprawcy, a w momencie zamieszczenia wpisu śledczy dopiero ustalali przyczyny ich zgonu.

Rektor KUL zwalnia dr Katarzynę Pejdę w trybie natychmiastowym

W pierwszej kolejności przeciwko wykładowczyni uruchomiono procedurę dyscyplinarną. Rektor uniwersytetu doszedł jednak do wniosku, że nie ma potrzeby czekać na jej finał i osobiście postanowił o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o pracę z dr Pejdą. Taki krok sprawił, że wcześniejsze postępowanie dyscyplinarne stało się całkowicie bezprzedmiotowe.

Oficjalny komunikat wydany przez władze uczelni brzmi następująco.

„Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zdecydował dziś o wypowiedzeniu, w trybie natychmiastowym, umowy o pracę nauczycielce akademickiej, która w miniony weekend, w sposób niedopuszczalny, komentowała śmierć rodziny zamordowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Uniwersytet jasno dał do zrozumienia, że bezpośrednią przyczyną dymisji były internetowe komentarze wykładowczyni.

Dezycja o zwolnieniu p. dr Katarzyny Pejdy https://t.co/9RJGBa2kLm— KUL, John Paul II Catholic University of Lublin (@KUL_Lublin) November 10, 2026

Oświadczenie KUL w sprawie skandalicznego wpisu wykładowczyni

Kierownictwo KUL zaznaczyło, że tego typu wypowiedzi całkowicie przeczą wartościom wyznawanym przez katolicki uniwersytet.

„Nieakceptowalnym na naszym Uniwersytecie jest brak szacunku dla przyrodzonej godności człowieka”.

W kolejnym fragmencie komunikatu władze uczelni zwróciły uwagę, że kadra naukowa musi zachowywać odpowiednie standardy także w życiu prywatnym, poza murami uniwersytetu.

„Zachowanie zwolnionej już pracownicy naukowej stało w jaskrawej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz wartościami stanowiącymi fundament działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od nauczyciela akademickiego wymagamy dbałości o standardy etyczne i moralne, które w tym przypadku zostały w jaskrawy sposób złamane”.

Dr Katarzyna Pejda usunęła komentarze z Facebooka

Bulwersujące wpisy ostatecznie zniknęły z sieci, ale internauci zdążyli wcześniej zrobić zrzuty ekranu, które masowo udostępniano w mediach społecznościowych. Skasowanie komentarzy nie uchroniło jednak autorki przed konsekwencjami, gdyż zdaniem rektora przewinienie całkowicie wykluczało jej dalszą pracę dydaktyczną na uczelni.

Zamach w Krakowie i zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim

Skandaliczny komentarz dotyczył wydarzeń związanych z atakiem na krakowskim Rynku Głównym. Z dostępnych ustaleń wynika, że 24-letni mężczyzna wjechał autem do ścisłego centrum i otworzył ogień do przechodniów. W rezultacie strzelaniny śmierć poniosło sześć przypadkowych osób, a szesnaście kolejnych, wliczając w to interweniujących funkcjonariuszy policji, odniosło obrażenia.

Stróże prawa postrzelili agresora, który następnie zmarł po przewiezieniu do szpitala. Oznacza to, że krakowski zamach przyniósł łącznie siedem ofiar śmiertelnych, licząc z samym napastnikiem.

Wkrótce potem w lokalu zamieszkiwanym przez bliskich zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryto trzy kolejne ciała. Ofiarami okazali się rodzice sprawcy mający 52 i 53 lata oraz jego 21-letnia siostra, u których stwierdzono rany postrzałowe. Morderca zabił również należące do rodziny koty.

Funkcjonariusze policji znaleźli i zabezpieczyli na miejscu tragedii siedem egzemplarzy broni, a dokładne okoliczności tego potrójnego zabójstwa są obecnie badane w ramach osobnego śledztwa.