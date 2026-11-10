Narkotyk zombie produkowany pod Chełmem. Policja przejęła 45 kilogramów alfa-PVP

Wspólne działania funkcjonariuszy z Komendy Stołecznej Policji, kryminalnych z Chełma, lubelskich kontrterrorystów oraz ekspertów z laboratorium kryminalistycznego doprowadziły do rozbicia nielegalnego biznesu.

Mundurowi wkroczyli na teren wytypowanej posesji w gminie Chełm w ubiegłym tygodniu.

Wewnątrz budynków śledczy odkryli w pełni profesjonalną linię produkcyjną.

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Fabryka „narkotyku zombie” pod Chełmem. Przejęto 45 kilogramów alfa-PVP

W wynajmowanych lokalach funkcjonariusze natrafili na specjalistyczny sprzęt oraz komponenty niezbędne do wytwarzania syntetycznych używek. Zabezpieczono tam łącznie 45 kilogramów gotowego produktu oraz substancji będącej w trakcie obróbki. Przeprowadzone analizy wykazały, że przejęty środek to niezwykle silnie uzależniająca alfa-PVP, znana szerzej jako „narkotyk zombie”.

Z ustaleń śledczych wynika, że nielegalnym procederem kierował 32-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został ujęty bezpośrednio na przeszukiwanej posesji, a policjanci podejrzewają, że to właśnie on sfinansował zakup sprzętu, skompletował linię technologiczną i osobiście produkował zakazane środki.

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Zatrzymany 32-latek był poszukiwany listem gończym. Grozi mu 20 lat więzienia

W trakcie weryfikacji danych zatrzymanego okazało się, że ciąży na nim już wyrok za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe. Obywatel Ukrainy był poszukiwany na czterech podstawach prawnych, wliczając w to list gończy, celem odbycia kary roku pozbawienia wolności.

Podejrzanego doprowadzono do chełmskiej prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych dla zysku. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec 32-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Mężczyźnie za popełnione przestępstwo grozi teraz kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie realizują funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, działający pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.