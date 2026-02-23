Uniwersytet Medyczny w Lublinie bada otępienie. Rusza przełomowy projekt

Czym zajmuje się projekt COMFORTAGE?

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierowani przez profesora Konrada Rejdaka, rozpoczęli fazę kliniczną projektu, który ma na celu przebadanie około 100 osób zagrożonych otępieniem. Projekt COMFORTAGE to szeroko zakrojona inicjatywa europejska, w której uczestniczy wiele instytucji z różnych krajów. Uniwersytet Medyczny w Lublinie odpowiada za część kliniczną, gromadzenie danych i opiekę nad pacjentami.

Kto może uczestniczyć w badaniach?

Aby wziąć udział w badaniach, uczestnicy muszą spełniać określone kryteria. Wymagany jest wiek powyżej 50 lat, świadoma zgoda na udział oraz udostępnienie danych medycznych. Osoby te powinny doświadczać subiektywnego spadku funkcji poznawczych lub wykazywać łagodne ich upośledzenie. Badania są również skierowane do osób z wczesnymi objawami choroby Alzheimera.

Jakie są cele i korzyści projektu?

Profesor Rejdak podkreślił, że pacjenci będą pod opieką specjalistów i wezmą udział w spotkaniach z lekarzami, którzy doradzą im, jak poprawić kondycję mózgu i lepiej funkcjonować. Zebrane dane umożliwią zespołowi technologicznemu z Grecji stworzenie elektronicznej bransoletki, która ułatwi komunikację między pacjentem, lekarzem i opiekunem. „Chodzi o tworzenie urządzenia, które – poprzez zdalny kontakt – pozwoli nam komunikować się z pacjentem. Będziemy mogli mu wysyłać indywidualne zalecenia, rekomendacje” – wyjaśnił neurolog.

Dlaczego projekt jest tak istotny?

Profesor Rejdak zwraca uwagę na rosnącą liczbę osób dotkniętych otępieniem w Polsce. „Musimy zaplanować sposób postępowania, jak pomóc, ale też nie sparaliżować systemu opieki zdrowotnej” – podkreślił. Wzrost liczby pacjentów oraz koszty związane z opieką nad nimi są alarmujące, co potwierdzają statystyki przytoczone przez doktora hab. Marka Kosa z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Jakie są prognozy na przyszłość?

Dr hab. Marek Kos zaznaczył, że odpowiednia profilaktyka mogłaby zmniejszyć koszty związane z opieką i leczeniem otępienia w przyszłości. „Chcemy wykazać, że inwestycja, prewencja, hamowanie, zmniejszanie czynników ryzyka przełoży się na ewidentne korzyści społeczne i ekonomiczne” – powiedział profesor Rejdak. Projekt COMFORTAGE, koordynowany przez Centrum Badawcze Uniwersytetu w Pireusie, uzyskał ponad 17,5 miliona złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2027 roku.

