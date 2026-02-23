Śmiertelne potrącenie w Dęblinie. Wstępne ustalenia policji

Jacek Chlewicki
2026-02-23 8:26

Sobotni wieczór w Dęblinie (woj. lubelskie) zakończył się dramatem. Na ulicy Grunwaldzkiej doszło do wypadku z udziałem pieszego. Mimo błyskawicznej reakcji służb i podjętej reanimacji, 60-letni mężczyzna zmarł na miejscu. Śledczy pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie odtworzyli przebieg wypadku.

Autor: KWP Lublin/ Materiały prasowe
  • Do zdarzenia doszło 21 lutego przed godziną 20:00 na ul. Grunwaldzkiej
  • Śmierć na miejscu poniósł 60-letni pieszy
  • Kierujący Fiatem 19-latek był trzeźwy
  • Ciało ofiary zabezpieczono do sekcji
  • Występowały utrudnienia w ruchu

Służby ratunkowe interweniowały w sobotni wieczór w związku z poważnym wypadkiem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że młody kierowca prowadzący Fiata Pandę uderzył w mężczyznę, który najprawdopodobniej wtargnął na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód. Jako pierwsi na pomoc ruszyli funkcjonariusze z lokalnego komisariatu. Mundurowi rozpoczęli resuscytację, którą następnie przejęła załoga pogotowia ratunkowego. Niestety, mimo wysiłków ratowników, życia 60-latka nie udało się uratować.

Ofiarą tragicznego zdarzenia jest mieszkaniec Dęblina. Prokurator nadzorujący czynności na miejscu wypadku zdecydował o zabezpieczeniu ciała do badań sekcyjnych. Policjanci przebadali również 19-letniego kierowcę alkomatem.

"- 19-letni mieszkaniec gminy Puławy był trzeźwy" - przekazała nadkomisarz Anna Kamola.

Na czas prowadzonych oględzin i zabezpieczania śladów, fragment ulicy był wyłączony z ruchu. Dokładne okoliczności i przebieg tego zdarzenia wyjaśni wszczęte w tej sprawie śledztwo.

