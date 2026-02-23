Śmiertelne potrącenie w Dęblinie. Wstępne ustalenia policji

Do zdarzenia doszło 21 lutego przed godziną 20:00 na ul. Grunwaldzkiej

Śmierć na miejscu poniósł 60-letni pieszy

Kierujący Fiatem 19-latek był trzeźwy

Ciało ofiary zabezpieczono do sekcji

Występowały utrudnienia w ruchu

Służby ratunkowe interweniowały w sobotni wieczór w związku z poważnym wypadkiem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że młody kierowca prowadzący Fiata Pandę uderzył w mężczyznę, który najprawdopodobniej wtargnął na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód. Jako pierwsi na pomoc ruszyli funkcjonariusze z lokalnego komisariatu. Mundurowi rozpoczęli resuscytację, którą następnie przejęła załoga pogotowia ratunkowego. Niestety, mimo wysiłków ratowników, życia 60-latka nie udało się uratować.

Ofiarą tragicznego zdarzenia jest mieszkaniec Dęblina. Prokurator nadzorujący czynności na miejscu wypadku zdecydował o zabezpieczeniu ciała do badań sekcyjnych. Policjanci przebadali również 19-letniego kierowcę alkomatem.

"- 19-letni mieszkaniec gminy Puławy był trzeźwy" - przekazała nadkomisarz Anna Kamola.

Na czas prowadzonych oględzin i zabezpieczania śladów, fragment ulicy był wyłączony z ruchu. Dokładne okoliczności i przebieg tego zdarzenia wyjaśni wszczęte w tej sprawie śledztwo.