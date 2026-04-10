Unijne wsparcie na modernizację lubelskich wodociągów. 37 projektów otrzyma dofinansowanie

Dla lokalnych społeczności to koniec problemów z niskim ciśnieniem czy przerwami w dostawach wody podczas suszy.

600 km wodociągów zmodernizowanych, 46 stacji uzdatniania wody, 30 ujęć wody, kilka zmodernizowanych oczyszczalni ścieków, kilkadziesiąt kilometrów kanalizacyjnych cieków. To wszystko spowoduje, że małe lubelskie miejscowości będą już cywilizowane, będą już tak wyposażone jak miasta, gdzie wszyscy mają dobrą wodę, gdzie wszyscy korzystają z całego dobra gospodarki wodno-kanalizacyjnej - podkreśla marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Potrzeby w tym zakresie są nadal duże.

Przypomnę, że poziom zwodociągowania to około 83% w naszym województwie, ale skanalizowania to wciąż 55%, czyli niewiele, bo ponad połowa. I tutaj oczekiwania ze strony mieszkańców i ze strony samorządowców cały czas są. Mamy wiele projektów i programów, gdzie przekazujemy pieniądze na polepszenie tej sytuacji. Dziś z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego, 37 samorządów dostanie pieniądze między innymi na budowę wodociągów, budowę przepompowni, budowę ujęć wodnych, rozbudowę całej tej infrastruktury, który pozwala na dostarczanie wody do mieszkańców - mówi wicemarszałek województwa lubelskiego Marek Wojciechowski.

Ze środków skorzysta m.in. gmina Biłgoraj, która połączy istniejące wodociągi w Ciosmach ze zbiornikiem retencyjnym w Bukowej oraz zmodernizuje stację uzdatniana wody w Soli. Na ten cel samorząd otrzymał 3,4 mln złotych dofinansowania.

Chodzi o połączenie wodociągów i budowę pompowni wody. Długość nowej infrastruktury to będzie prawie 5 km. Do tej pory w przypadku awarii, czy jakiegokolwiek zagrożenia nie ma wody. Najbliższa miejscowość to Bukowa, oddalona przez przepiękne lasy, aż 5 km, a dzięki inwestycji będzie wreszcie ta możliwość, będziemy mogli się zdywersyfikować w sytuacjach awaryjnych i będziemy mogli zaopatrzyć mieszkańców w wodę - mówi Dariusz Świerczyński wójt gminy Biłgoraj.

Dofinansowanie otrzyma także gmina Zalesie, która odremontuje i zmodernizuje budynek stacji uzdatniania wody w Zalesiu za prawie 5,8 mln złotych z czego prawie 5 mln to dofinansowanie.

To będzie dotyczyło wymiany wszystkich urządzeń filtrujących, wszystkich urządzeń pompujących wodę. Zamontujemy dodatkowy zbiornik na wodę, bo mieliśmy w ostatnich latach kłopoty. Kiedy była susza, mieliśmy niedobór wody uzdatnionej, dlatego postanowiliśmy dobudować kolejny zbiornik buforowy już trzeci, bo dwa są istniejące, tak żeby naszym mieszkańcom tej wody nie brakowało. Myślę, że woda będzie też miała lepszą jakość, chociażby z tego względu, że chcemy dołożyć dodatkowe urządzenia odkażające i filtrujące - podkreśla Tomasz Szewczyk wójt gminy Zalesie.

4