Trzy w jednym. Nowa siedziba lubelskich policjantów

Arkadiusz Więsek
2026-05-25 15:17

W Lublinie przy ulicy Grenadierów otwarto nowoczesną siedzibę policji. W nowym budynku służbę będzie pełnić blisko 400 funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji KWP, Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Autor: aw

Pięciopiętrowy budynek o powierzchni 9 tysięcy metrów kwadratowych pozwolił na pełne wyposażenie i przygotowanie do pracy. W siedzibie są nowoczesne biura, sale odpraw, specjalistyczne laboratoria do badania sprzętu cyfrowego, magazyny, a nawet profesjonalna siłownia i zaplecze regeneracyjne.

Myślę, że wystarczy tylko spojrzeć na ten budynek i porównać z budynkiem, w którym do tej pory byli policjanci między innymi oddziału prewencji. Ma to kolosalne znaczenie. Cieszymy się bardzo, że ten standard socjalny, wypoczynkowy, służbowy został znacznie poprawiony na terenie województwa lubelskiego - podkreśla nadinspektor Rafał Kochańczyk, zastępca komendanta głównego Policji.

Nowa infrastruktura ma bezpośrednio przełożyć się na skuteczniejszą walkę z zagrożeniami w sieci oraz wyższy poziom bezpieczeństwa mieszkańców całego województwa.

Tu jest mnóstwo pomieszczeń magazynowych, do odpoczynku, do odnowy, do ćwiczeń, sale gimnastyczne, siłownia dla naszych policjantów. To jest między innymi też wpływ na ich codzienne funkcjonowanie w życiu służbowym i zawodowym - mówi inspektor Tomasz Gil, komendant wojewódzki Policji w Lublinie.

Nowa siedziba z wyposażeniem kosztowała około 80 milionów złotych.

Lublin Radio ESKA