UMCS zainaugurował kolejny rok akademicki. Uczelnia powitała 9 tysięcy nowych studentów

Rekordowa rekrutacja

Jak podkreśliły władze uczelni, tegoroczny proces rekrutacyjny przyniósł znakomite rezultaty. Liczba zapisów na studia była o ponad 30% wyższa niż w ubiegłych latach. W murach uniwersytetu powitano łącznie 9000 nowych żaków, z czego niemal 700 osób to obcokrajowcy reprezentujący 45 krajów.

To powód do zadowolenia, to powód do dumy (...), ale chcę również państwu przypomnieć, że ten trend wzrostowy utrzymuje się od co najmniej sześciu lat i mam nadzieję, że niezależnie od problemów demograficznych wzrost liczby studentów na największym uniwersytecie w regionie będzie nadal trwał - mówił rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski.

Prof. Dobrowolski wskazuje, że kluczem do sukcesu okazała się również atrakcyjna oferta dydaktyczna.

Te propozycje, które w ofercie rekrutacyjnej się znalazły, były strzałem w dziesiątkę i znalazły duże zainteresowanie wśród studentów. Myślę tutaj choćby o biologii sportu, nowym kierunku na studiach pierwszego stopnia, czy też o sztucznej inteligencji w mediach. Oba te kierunki wydają się atrakcyjne i perspektywiczne. - tłumaczył rektor.

Silna pozycja naukowa

UMCS stale umacnia swoją pozycję w kraju i na świecie. Uczelnia od 2022 roku współtworzy konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego ATHENA, intensywnie rozwijając współpracę z innymi uczelniami jak Politechnika Wileńska czy Uniwersytet Vigo.

Wyróżnikiem uczelni jest również silna pozycja naukowa. W ostatniej ewaluacji dyscyplin naukowych aż 10 dziedzin na UMCS uzyskało kategorię A, a najwyższą kategorię A+ zdobyły nauki historyczne.

W prestiżowych rankingach międzynarodowych coraz większa grupa naukowców z uniwersytetu – obecnie już 27 osób – znajduje się w gronie 2% najczęściej cytowanych badaczy na świecie.

Uniwersytet stawia na bezpieczeństwo

Dodatkowo uczelnia wdraża zaawansowane procedury z zakresu bezpieczeństwa.

Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, dobitnie i podkreślić, że uczelnia od wielu ostatnich miesięcy czyni zaawansowane starania, kroki, ażeby członkowie jej społeczności, studenci, doktoranci, pracownicy czuli się bezpiecznie. Służy temu między innymi powołanie najpierw zespołu do spraw bezpieczeństwa, który przemianował się w zespół centrum bezpieczeństwa przy administracji centralnej naszego uniwersytetu. Służą temu również szkolenia, które systematycznie prowadzimy, mimo że to jest początek roku akademickiego, kilka już takich szkoleń się odbyło. Cieszą się one dużym zainteresowaniem. Podejmujemy również prace, jeśli chodzi o wskazanie miejsc bezpiecznych na naszej uczelni - zapewniał rektor.

Prestiżowe nagrody i wyróżnienia

Inauguracja była tradycyjnie okazją do wręczenia najważniejszych wyróżnień naukowych. Nagrodę im. Jerzego Giedroycia otrzymał dr Jacek Kołtan.

Nagroda imienia Jerzego Giedroycia, przyznawana jest od roku 2000, ma charakter naukowy i dotyczy takich publikacji autorów, którzy twórczo rozwijają przesłanie Jerzego Giedroycia. Tę nagrodę otrzymuje dzisiaj doktor Jacek Kołtan za książkę „Solidarność i nowoczesność”. Książka, która jest czymś więcej niż monografią, historią idei solidarności. Jest książką, która uwrażliwia nas na to pojęcie, zarazem pokazując jego historię i wyjątkowe znaczenie solidarności, która doprowadziła do przemian ustrojowych w Europie Środkowej i Wschodniej w 1989 roku - mówiła prof. dr hab. Iwona Hofman.

Podczas uroczystości wręczono również Medal Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, który trafił do dr. Heino Neumayera za wieloletnie zaangażowanie we współpracę z Instytutem Archeologii UMCS. Z kolei Medal 80-lecia UMCS otrzymał poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman za wkład w obszarze akademickim i gospodarczym.

Najlepszy absolwent UMCS

Tytuł Najlepszego Studenta UMCS, złoty medal oraz nagrodę finansową w wysokości 3500 zł przyznano Janowi Kuncewiczowi z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Laureat, który obecnie kontynuuje naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dziedzinie astrofizyki, tak podsumował swoją drogę na uczelni:

Dostałem (...) ten tytuł najlepszego absolwenta z dwóch powodów: po pierwsze, że mam pewne osiągnięcia naukowe – posiadam dwie samodzielne publikacje w dosyć dobrych czasopismach naukowych – no i także tutaj myślę, że doceniona została moja działalność organizacyjna – wyjaśnił Jan Kuncewicz.

Dzisiejsze wydarzenie zwieńczy koncert „Między kinem a estradą. Polskie piosenki filmowe i klasyka rozrywki” w wykonaniu Big Bandu UMCS pod dyrekcją mgr. szt. Adama Jarzmika. Koncert odbędzie się o godzinie 18:00 w Sali Widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

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