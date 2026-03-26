Ukradł w Lublinie cenną zgubę i ruszył pociągiem w Polskę. Nie spodziewał się, kto czeka na peronie

Zuchwała kradzież na dworcu PKP w Lublinie

Zuchwały incydent miał miejsce w miniony poniedziałek na terenie stacji kolejowej w Lublinie. Mundurowi z trzeciego komisariatu przyjęli zawiadomienie o zniknięciu plecaka, wewnątrz którego znajdował się przenośny komputer, urządzenia elektroniczne oraz pieniądze, a wszystkie te rzeczy wyceniono łącznie na blisko 16 tysięcy złotych.

Policjanci od razu zabrali się do pracy. Ponieważ liczyła się każda minuta, funkcjonariusze natychmiast przeanalizowali przebieg incydentu, zebrali kluczowe dane i nawiązali ścisłą współpracę z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei.

Złodziej z Lublina uciekł pociągiem do Krakowa

Skuteczne i błyskawiczne czynności operacyjne pozwoliły policjantom bardzo szybko namierzyć winowajcę. Śledczy dowiedzieli się, że mężczyzna z cennym łupem opuścił miasto, wsiadając do składu pasażerskiego zmierzającego prosto do Krakowa.

Komunikat o uciekinierze błyskawicznie trafił do odpowiednich jednostek. Cała akcja nabrała ogromnego tempa, a małopolskie służby odpowiednio przygotowały się na przybycie podejrzanego pasażera. Starszy mężczyzna został ujęty przez mundurowych w chwili, gdy tylko postawił stopę na krakowskim peronie. Z zebranych informacji wynika, że 67-latek był kompletnie zszokowany tak sprawną reakcją organów ścigania.

Finał w policyjnej celi. Co grozi zatrzymanemu 67-latkowi?

W momencie ujęcia sprawca posiadał przy sobie zrabowane rzeczy, chociaż zdążył już przepuścić kwotę w wysokości około tysiąca złotych. Dodatkowo okazało się, że podczas zatrzymania znajdował się pod wpływem alkoholu, dlatego od razu przetransportowano go do policyjnego aresztu.

Zatrzymany 67-latek poniesie teraz pełną odpowiedzialność karną za przywłaszczenie cudzego mienia. Według zapowiedzi, jeszcze dzisiaj zostaną mu przedstawione oficjalne zarzuty, a za ten występek kodeks karny przewiduje karę sięgającą nawet pięciu lat pozbawienia wolności.

Cała ta sytuacja dobitnie udowadnia, jak ogromne znaczenie ma błyskawiczne przekazywanie informacji przez różne formacje oraz bezbłędna praca operacyjna, dzięki której można skutecznie ująć przestępców nawet w trakcie ich ucieczki.

Przedsiębiorca zabił kolegę, bo podejrzewał go o kradzież narzędzi

Zobacz także: Huśtawki czy parking? Przed takim wyborem stoją mieszkańcy osiedla w Lublinie

8