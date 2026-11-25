Kontrola Kuratorium Oświaty w Lublinie wykazała szereg nieprawidłowości w niepublicznym Liceum Mundurowym Zamość po udziale uczniów w demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie 6 listopada.

Uczniowie w mundurach, pod opieką nauczycieli, wzięli udział w politycznej manifestacji, co naruszyło zasady bezpieczeństwa wycieczki, neutralność polityczną i regulamin mundurowy.

Wycieczka, pierwotnie zaplanowana do Sejmu, została "spontanicznie" przekierowana pod TK przez założycielkę szkoły, Agnieszkę Macek, która jest również członkiem Konfederacji Korony Polskiej.

Kierownik i opiekunowie wycieczki mogą ponieść konsekwencje dyscyplinarne, uczniowie otrzymali nagany, a kuratorium wydało szkole 13 zaleceń.

Skandal pod Trybunałem Konstytucyjnym. Uczniowie krzyczeli wulgarne hasła o Tusku

Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki ustaleniom portalu OKO.press. To właśnie tam poinformowano, że w piątek, 6 listopada, uczniowie klas mundurowych z Zamościa wzięli udział w demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym. Nastolatkowie, ubrani w oficjalne mundury i będący pod bezpośrednią opieką nauczycielek, skandowali wulgarne hasła wymierzone w premiera Donalda Tuska oraz stację telewizyjną TVN.

Młodzież przyjechała do stolicy na wycieczkę edukacyjną, której głównym punktem miało być zwiedzanie Sejmu na zaproszenie posła Konfederacji Korony Polskiej, Sławomira Zawiślaka. Po wyjściu z parlamentu sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli. Do grupy dołączyła Agnieszka Macek, ówczesna pełnomocnik organu prowadzącego szkołę, a zarazem członek zarządu Konfederacji Korony Polskiej w jednym z okręgów. To ona miała „spontanicznie” zdecydować o udaniu się pod budynek TK, rzekomo ulegając presji młodzieży. Przedstawiciele kuratorium jednoznacznie wskazują jednak, że kierownik wycieczki i opiekunowie mieli prawny obowiązek zapewnić uczniom bezpieczeństwo i nie dopuścić do udziału w politycznej manifestacji.

Ustalenia kuratorium

Rzecznik Kuratorium Oświaty w Lublinie, Artur Pawłowski, w rozmowie z Polską Agencją Prasową ujawnił, że kontrola przeprowadzona w dniach 9-12 listopada wykazała szereg rażących nieprawidłowości. Najpoważniejsze z nich to naruszenie zasad bezpieczeństwa i opieki nad uczniami poprzez wprowadzenie grupy w środek politycznego zgromadzenia oraz złamanie zasady neutralności politycznej i regulaminu mundurowego.

Konsekwencje tego skandalu mogą być niezwykle surowe dla kadry pedagogicznej. Jak przekazał rzecznik kuratorium, dyrektor szkoły skierował już wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia godności zawodu nauczyciela wobec kierowniczki wyjazdu. Podobny los może spotkać pozostałe opiekunki. Z kolei Agnieszka Macek złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Kara nie ominęła także samych uczniów – część z nich otrzymała oficjalne nagany dyrektora na forum szkoły. Raport z kontroli trafił również do Ministerstwa Obrony Narodowej, które współfinansuje placówkę.