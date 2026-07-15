Tych grzechów zwykły ksiądz nie rozgrzeszy. Decyzję podejmuje tylko Watykan

Kiedy spowiednik odmówi rozgrzeszenia?

W doktrynie katolickiej standardowy duchowny z uprawnieniami do spowiadania ma moc odpuszczenia przewinień, o ile wierny wykazuje prawdziwy żal. Brak tej skruchy automatycznie blokuje możliwość otrzymania rozgrzeszenia. Prawa kościelne przewidują jednak specjalną grupę kar i grzechów zastrzeżonych, z których zwykły ksiądz nie może zwolnić. W takich wyjątkowych sytuacjach ostateczną decyzję musi podjąć miejscowy biskup albo bezpośrednio najwyższe władze w Watykanie.

Grzechy zarezerwowane dla Stolicy Apostolskiej

Lista przewinień, które wymagają interwencji najwyższych władz Kościoła katolickiego, jest ściśle określona. Obejmuje ona następujące przypadki:

Złamanie tajemnicy spowiedzi przez spowiednika.

Użycie siły fizycznej lub jakikolwiek zamach na osobę papieża.

Znieważenie bądź porzucenie Najświętszego Sakramentu , co traktowane jest jako absolutna profanacja.

, co traktowane jest jako absolutna profanacja. Udzielenie lub przyjęcie święceń biskupich bez wyraźnej aprobaty biskupa Rzymu.

Próba udzielenia święceń kapłańskich kobiecie.

Różnica między grzechami ciężkimi i powszednimi

Zasady wiary dzielą przewinienia na śmiertelne oraz powszednie. Te drugie jedynie osłabiają więź z Bogiem, ale nie niszczą jej całkowicie. Zazwyczaj dotyczą kwestii mniejszej wagi lub czynów, które nie spełniają definicji poważnego wykroczenia. Można je "usunąć" poprzez modlitwę, godne uczestnictwo w mszy świętej, żal czy spełnianie dobrych uczynków, chociaż duchowni zalecają wyznawanie ich podczas tradycyjnego sakramentu pokuty.

Z kolei kategoria grzechów śmiertelnych oznacza pełne i świadome odcięcie się od stwórcy w sprawach fundamentalnych. Aby czyn został uznany za ciężki, musi spełnić jednocześnie trzy konkretne warunki: dotyczyć bardzo poważnej materii, być popełniony przy całkowitej świadomości wyrządzanego zła oraz wymagać w pełni dobrowolnej zgody wiernego. Osoba, która dopuściła się takiego zachowania, ma bezwzględny obowiązek udać się do konfesjonału przed przyjęciem hostii.