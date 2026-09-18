Nowy owad w Polsce. To prawdziwa inwazja. Wchodzi do domów

Skupieniec lipowy pojawia się w Polsce

Skupieniec lipowy (Oxycarenus lavaterae) nie jest już w Polsce zupełną nowością. Po raz pierwszy zaobserwowano go u nas w 2016 roku, a od tego czasu jego występowanie odnotowywano w kolejnych częściach kraju. Owad pochodzi z cieplejszych rejonów Europy, ale stopniowo rozszerza swój zasięg na północ. Dorosły osobnik jest niewielki i osiąga około 4-6 mm długości. Charakterystyczne są dla niego czarne oraz czerwono-pomarańczowe elementy ciała.

Tysiące owadów obsiadają lipy

Najbardziej charakterystycznym widokiem są ogromne skupiska skupieńców na pniach drzew, gdzie potrafią gromadzić się w bardzo dużych liczbach, tworząc widoczne z daleka kolonie - takie zjawisko może wyglądać jak prawdziwa inwazja.

Autor: Grzegorz Kluczyński Skupieniec lipowy w Szczecinie

Owady mogą wchodzić do domów

Problemem dla mieszkańców może być nie tylko obecność owadów na drzewach. Skupieńce szukają bowiem jesienią miejsc, które zapewnią im ochronę przed niskimi temperaturami i właśnie dlatego mogą pojawiać się również w pobliżu budynków, a nawet przedostawać się do mieszkań.

Nie oznacza to jednak, że owady atakują ludzi - ich celem jest znalezienie schronienia. W przypadku pojawienia się większej liczby osobników w domu ich obecność może być po prostu uciążliwa.

Co zrobić, gdy owady pojawią się w domu?

Jeżeli pojedyncze osobniki dostaną się do mieszkania, można je po prostu mechanicznie usunąć. Warto również sprawdzić miejsca, przez które owady mogą przedostawać się do środka, i w miarę możliwości je zabezpieczyć.

Należy jednak pamiętać, że w chwili zagrożenia owady te wydzielają charakterystyczną, nieprzyjemną woń. Z tego powodu lepiej ich nie rozgniatać. Intensywny zapach może utrzymywać się na przedmiotach znajdujących się w pobliżu, m.in. na tkaninach czy dywanach.