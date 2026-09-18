Pojawił się nowy grzech? Katolicy muszą uważać

Nowy grzech główny? Sprawa nie jest taka prosta

Lista grzechów głównych jest znana katolikom od wieków. Należą do nich pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo. Katechizm kościoła katolickiego nadal wymienia właśnie siedem grzechów głównych i - co prawda - nie pojawił się w nim oficjalnie żaden ósmy.

Nie oznacza to jednak, że kościół nie zwraca uwagi na problemy charakterystyczne dla współczesnego świata. Jednym z nich jest konsumpcjonizm, czyli nadmierne przywiązanie do kupowania i gromadzenia dóbr.

O problemie bardzo wyraźnie pisał papież Franciszek w encyklice "Laudato si'". Zwracał uwagę, że mechanizmy rynkowe mogą wciągać ludzi w spiralę niepotrzebnych zakupów i wydatków. Określał to zjawisko mianem "obsesyjnego konsumpcjonizmu".

Nowy dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej

Temat odpowiedzialności człowieka za otaczający go świat powrócił w najnowszym dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej. We wrześniu 2026 roku opublikowano tekst "Troszczyć się o nasz wspólny dom. Odpowiedzialna i braterska odpowiedź Bogu Trójjedynemu". Dokument rozwija nauczanie dotyczące odpowiedzialności za stworzenie i wskazuje, że sposób, w jaki człowiek traktuje środowisko oraz korzysta z jego zasobów, ma również wymiar moralny.

Komisja zwraca uwagę m.in. na problemy wynikające z nadmiernej konsumpcji. Dodatkowo poruszany jest znacznie szerszy problem – styl życia oparty na nadmiernej konsumpcji, marnotrawieniu zasobów i braku odpowiedzialności za konsekwencje własnych wyborów.

Czy konsumpcjonizm jest ósmym grzechem głównym?

Nie - mimo szeroko pojawiających się określeń o nowym grzechu, Watykan nie rozszerzył oficjalnej listy. Katechizm nadal wskazuje siedem grzechów głównych. Nadmierne przywiązanie do rzeczy można jednak rozpatrywać w świetle istniejącego nauczania kościoła, szczególnie dotyczącego chciwości, marnotrawstwa i nieumiarkowanego gromadzenia dóbr.

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