Ta miejscowość słynie z kultowego napoju. Gdzie się znajduje?

Kąkolewnica to wieś, którą zamieszkuje około 2,3 tys. mieszkańców (dane z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021). Miejscowość ta jest siedzibą gminy o tej samej nazwie (łącznie mieszka tu około 7,9 tys. osób), która znajduje się w północnej części powiatu radzyńskiego w woj. lubelskim. Od Lublina dzieli ją około 90 km. Okoliczni mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem.

Nazwa „Kąkolewnica” od wielu lat jest znana w Polsce ze względu na produkowany tu kultowy napój. Ponadto, o tej miejscowości w ostatnich miesiącach ponownie usłyszał cały kraj, a to za sprawą pochodzącego z niej Marka Wocha, który startował w tegorocznych wyborach na prezydenta RP z ramienia ruchu Bezpartyjnych Samorządowców.

Znana oranżada z woj. lubelskiego jest na rynku od blisko 70 lat!

Kąkolewnica może się pochwalić produkcją kultowego napoju, który jest obecny na rynku już od blisko 70 lat! Mowa o „Oranżadzie z Kąkolewnicy”, która jest produkowana od 1957 r. (na początku jako „Lemoniada”). To gazowany napój, który można kupić w dwóch smakach: cytrynowym i malinowym. Oranżada z Kąkolewnicy od 2012 r. jest wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych województwa lubelskiego w kategorii „napoje”.

„Proces wytwarzania tego napoju jest dość skomplikowany z powodu zastosowania specjalnych, przystosowanych do tego maszyn. Przy produkcji wymagana jest staranność i czystość oraz produkty najlepszej jakości. W procesie produkcyjnym na przestrzeni wielu lat wprowadzone zostały nowocześniejsze maszyny. Jednak smak i jakość nie zmieniły się i zachowały swoje tradycyjne właściwości” – czytamy na oficjalnej stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które prowadzi Listę Produktów Tradycyjnych.

Jak dodano w opisie produktu, mieszkańcy Kąkolewnicy i okolicznych miejscowości przyznali, że oranżada ta od lat stanowi nieodłączny element wszystkich spotkań rodzinnych, od chrztów, przez komunie, wesela i pogrzeby oraz była i jest obecna na lokalnych uroczystościach czy wiejskich zabawach.

