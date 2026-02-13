Tu w Lubelskiem sytuacja wygląda najgorzej. GUS pokazał nowe dane o bezrobociu

GUS podał nowe dane o bezrobociu w woj. lubelskim

Według danych statystycznych, na koniec grudnia 2025 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie lubelskim wyniosła 8,1 proc. Była ona wyższa zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z analogicznym okresem roku wcześniejszego. W urzędach pracy zarejestrowanych było 61,5 tys. osób bezrobotnych, co oznacza wyraźny wzrost w skali roku.

Na tle kraju województwo lubelskie znalazło się w drugiej połowie zestawienia województw pod względem poziomu bezrobocia. Wciąż jednak wewnątrz regionu widać bardzo duże różnice, szczególnie między dużymi miastami a powiatami o charakterze bardziej peryferyjnym.

Te powiaty wypadają najgorzej

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie włodawskim. Na koniec grudnia 2025 roku sięgnęła ona tam 17,8 proc. To zdecydowanie najwyższy wynik w całym województwie. Niewiele lepiej sytuacja wyglądała w powiecie hrubieszowskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 16,3 proc. Kolejne miejsce z wysokim poziomem bezrobocia zajmował powiat krasnostawski – 14,0 proc.

Dane pokazują również, że w porównaniu z grudniem 2024 roku stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich powiatach województwa. Największy wzrost zanotowano ponownie w powiecie włodawskim, gdzie wskaźnik zwiększył się o 2,5 punktu procentowego. Wyraźne wzrosty odnotowano też m.in. w powiatach kraśnickim, radzyńskim oraz w miastach na prawach powiatu – Białej Podlaskiej i Chełmie.

Gdzie bezrobocie jest najniższe

Na drugim biegunie znalazły się powiaty z relatywnie dobrą sytuacją na rynku pracy. Najniższą stopę bezrobocia w regionie odnotowano w powiecie łukowskim – 4,2 proc. Niewiele wyższe wartości wystąpiły w Lublinie (4,5 proc.) oraz w powiecie łęczyńskim (5,9 proc.). To właśnie te obszary wyraźnie odstają od reszty województwa pod względem liczby osób pozostających bez pracy.

Zestawienie przygotowane przez Urząd Statystyczny w Lublinie pokazuje, że różnice między najlepszymi i najsłabszymi powiatami sięgają kilkunastu punktów procentowych. Dane obejmują stan na koniec grudnia 2025 roku i pochodzą z rejestrów powiatowych urzędów pracy.

