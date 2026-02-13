PKWP rozpoczyna działalność w Lublinie [AUDIO]

Otwarcie biura ogłosił Stanisław Budzik, podkreślając, że Lublin jako miasto akademickie i wielokulturowe naturalnie wpisuje się w misję organizacji.

- To właśnie tu od lat krzyżują się drogi ludzi z różnych kontynentów, a doświadczenie Kościoła powszechnego jest szczególnie widoczne dzięki obecności studentów i duchownych z Afryki, Azji czy Bliskiego Wschodu – mówi abp Budzik.

abp S. Budzik: "Lublin dołącza do misji Pomocy Kościołowi w Potrzebie"

Nowy ośrodek nie ogranicza się wyłącznie do przekazywania pomocy materialnej. Jego zadaniem jest także budowanie świadomości społecznej, informowanie o sytuacji chrześcijan w najtrudniejszych regionach świata oraz wspieranie modlitwy i solidarności. Jak zaznaczają przedstawiciele organizacji, bez zaangażowania lokalnych wspólnot nie byłoby możliwe odpowiadanie na ogrom potrzeb - od Mozambiku, przez Syrię i Liban, aż po Indie i Ziemię Świętą.

- Nowe biuro organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Lublinie stanowi platformę łączącą wsparcie materialne, modlitewne oraz informacyjne dla chrześcijan prześladowanych na całym świecie. Inicjatywa ta czerpie z potencjału intelektualnego środowiska akademickiego KUL oraz otwartości lokalnej społeczności, dążąc do realizacji biblijnego przykazania wzajemnej miłości i solidarności. Poprzez bezpośredni kontakt ze współczesnymi świadkami wiary, placówka ma stać się miejscem spotkania z ludźmi, którzy dla Chrystusa decydują się na ofiarę z własnego życia. Fundamentem tej misji jest przekonanie, że wspólnotowe działanie i hojność darczyńców pozwalają Kościołowi trwać w najbardziej niespokojnych regionach globu, od Afryki po Bliski Wschód – mówi ks. ks. prof. Jan W. Żelazny, Dyrektor Sekcji Polskiej PKWP.

ks. prof. Jan W. Żelazny: "PKWP rozszerza działalność - czas na Lublin"

Istotnym filarem działalności lubelskiej placówki jest współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

- Uczelnia od lat prowadzi anglojęzyczne studia doktoranckie z teologii dla duchownych z krajów Globalnego Południa, oferując im solidne przygotowanie intelektualne i duchowe. To przykład pomocy długofalowej inwestycji w ludzi, którzy po powrocie do swoich diecezji będą kształtować przyszłość lokalnych Kościołów – podkreśla ks. prof. dr hab. Przemysła Kantyka, dziekan wydziału teologii KUL.

Otwarcie ośrodka w Lublinie pokazuje zmianę perspektywy: Kościół w Polsce, który jeszcze niedawno sam korzystał z zagranicznego wsparcia, dziś coraz częściej staje się jego źródłem. Nowa placówka ma przypominać, że chrześcijańska solidarność nie zna granic, a odpowiedź na cierpienie innych zaczyna się od gotowości do działania - tu i teraz. Siedziba lubelskiego oddziału Pomoc Kościołowi w Potrzebie mieści się przy ul. Podwale 3.