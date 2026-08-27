Jak rozpoznać alarmy i spakować plecak ewakuacyjny? W województwie lubelskim trwa krajowy trening reagowania

Główne, centralne punkty akcji zaplanowano na najbliższą sobotę i niedzielę

To cykliczna inicjatywa rządowa, która ma na celu podniesienie odporności i świadomości naszego społeczeństwa. Mieliśmy treningi z pierwszej pomocy, jak reagować w sytuacji zagrożenia życia, mieliśmy trening alarmowania, teraz to będzie trening reagowania. Skupiamy się na rozpoznawaniu alarmów, a będziemy też przeprowadzać szczegółowe warsztaty na temat pakowania plecaka ewakuacyjnego - mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

29 sierpnia w Lublinie przy ulicy Jantarowej zostanie otwarty specjalny Punkt Miejskiej Organizacji Odporności Cywilnej, a zajęcia edukacyjne odbędą się również przy ulicy Berylowej.

Serdecznie zachęcam wszystkich, żeby przystanęli przy tych stoiskach, gdzie gdzie te inicjatywy się odbywają. Warto tą edukację szlifować, powtarzać, dlatego że przeczytanie raz, zobaczenie raz, mało daje, a będziemy do skutku uczyć mieszkańców dobrych zachowań - zachęca wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.

W działania zaangażowani są m.in. strażacy z PSP.

W sumie łącznie w 67 inicjatywach zaangażowanych będą strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Natomiast 29 już takich lokalizacji zostało uruchomionych, a warsztaty przeprowadzone. Oczywiście zarówno funkcjonariusze PSP, jak i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej będą wspólnie prezentować materiały edukacyjne, informować wszystkich zainteresowanych o zasadach bezpiecznego zachowania się - podkreśla starszy brygadier Zenon Pisiewicz lubelski komendant wojewódzki PSP.

Z kolei w niedzielę, 30 sierpnia, stoiska strażaków i urzędników pojawią się podczas dożynek w Woli Przybysławskiej w gminie Garbów.

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