Miasto duchów z namiastką "Pasji"

Craco, położone na stromym wzgórzu w południowych Włoszech, przyciągnęło twórców takich produkcji jak "Pasja" Mela Gibsona. Jednak to, co dziś zachwyca filmowców i turystów, jest jednocześnie śladem po prawdziwym dramacie. Opuszczone domy i puste uliczki przypominają, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu było to zwyczajne, tętniące życiem miasteczko, które natura zmusiła do milczenia.

Powstało na skale

Craco powstało w średniowieczu i przez wieki rozwijało się jako niewielkie, ale stabilne miasteczko w regionie Basilicata. Jego położenie na wzgórzu miało znaczenie strategiczne, a kamienna zabudowa chroniła mieszkańców i tworzyła zwartą strukturę urbanistyczną. Jeszcze w XX wieku żyły tu setki osób. Codzienność była spokojna - oparta głównie na rolnictwie i lokalnej wspólnocie. Wszystko zmieniło się w latach 60. XX wieku, gdy Craco zaczęło zmagać się z poważnymi problemami geologicznymi.

Katastrofa, która odebrała miastu przyszłość

Najpierw pojawiły się osuwiska ziemi, które stopniowo niszczyły budynki i zagrażały mieszkańcom. Sytuację pogorszyło trzęsienie ziemi, a kolejne ruchy gruntu w następnych latach sprawiły, że życie w miasteczku stało się niebezpieczne. Zapadła więc decyzja o ewakuacji - ostatni mieszkańcy opuścili miejscowość w 1991 roku.

Dziś Craco jest jednym z najbardziej charakterystycznych "miast duchów" we Włoszech. Choć budynki niszczeją, układ ulic i zabudowy wciąż jest czytelny. To sprawia, że miejsce wygląda, jakby życie zatrzymało się tu nagle - bez pożegnania. Co ciekawe, zwiedzanie jest możliwe, ale odbywa się pod kontrolą ze względu na niestabilny teren. Jeśli jesteście ciekawi jak prezentuje się to miejsce dziś, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Film "Pasja"

Jednym z najbardziej znanych filmów, które wykorzystały scenerię Craco, jest "Pasja" w reżyserii Mela Gibsona z 2004 roku. Surowy, niemal ascetyczny krajobraz opuszczonego miasteczka doskonale oddał klimat biblijnych wydarzeń i dramatyzm ostatnich godzin życia Jezusa.