Lubelskie szkoły muzyczne czeka remont! Placówki przejdą termomodernizację

Arkadiusz Więsek
Arkadiusz Więsek
2026-03-10 15:04

Ponad 120 milionów złotych na „zieloną” modernizację polskich szkół artystycznych, rusza projekt poprawy efektywności energetycznej, który obejmie 29 placówek w całym kraju. Na inicjatywie skorzystają także 4 placówki z województwa lubelskiego. Inwestycje pozwolą na nowoczesne instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz energooszczędne oświetlenie LED.

Lubelskie szkoły muzyczne czeka remont! Placówki przejdą termomodernizację

i

Autor: Pixabay.com

Na Lubelszczyźnie wsparcie trafi do czterech szkół muzycznych: w Lublinie, Świdniku, Chełmie i Międzyrzecu Podlaskim.

Projekt wpisuje się w działania Państwa na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej budynków publicznych oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. W ten zakres wchodzą między innymi instalacje odnawialnych źródeł energii, w tym instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, budowa magazynów energii, docieplenie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo nastąpi modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji i wymiana oświetlenia na energooszczędne systemy typu LED. W województwie lubelskim wsparcie trafi do czterech szkół muzycznych. W ramach projektu najpierw zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która posłuży do określenia ostatecznego zakresu prac modernizacyjnych - mówi Stanisław Mazur prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W województwie lubelskim wyremontowane zostaną: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Idy Haendel w Chełmie oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia Karola Lipińskiego w Lublinie.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Ranny pies leżał na ulicy w Świdniku. Przerażająca teoria lokalnych mieszkańców

Ranny pies leżał na ulicy w Świdniku. Przerażająca teoria lokalnych mieszkańców
Galeria zdjęć 7
Samuraje w Lublinie
Lublin Radio ESKA Google News