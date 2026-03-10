Lubelskie szkoły muzyczne czeka remont! Placówki przejdą termomodernizację

Na Lubelszczyźnie wsparcie trafi do czterech szkół muzycznych: w Lublinie, Świdniku, Chełmie i Międzyrzecu Podlaskim.

Projekt wpisuje się w działania Państwa na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej budynków publicznych oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. W ten zakres wchodzą między innymi instalacje odnawialnych źródeł energii, w tym instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, budowa magazynów energii, docieplenie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo nastąpi modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji i wymiana oświetlenia na energooszczędne systemy typu LED. W województwie lubelskim wsparcie trafi do czterech szkół muzycznych. W ramach projektu najpierw zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która posłuży do określenia ostatecznego zakresu prac modernizacyjnych - mówi Stanisław Mazur prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W województwie lubelskim wyremontowane zostaną: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Idy Haendel w Chełmie oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia Karola Lipińskiego w Lublinie.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Ranny pies leżał na ulicy w Świdniku. Przerażająca teoria lokalnych mieszkańców

7