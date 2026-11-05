Trzykrotnie skazywany za przestępstwa seksualne wszedł do szkoły. Zauważono go w toalecie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Agnieszka Niećko
2026-11-05 15:05

Niepokojąca sytuacja w szkole podstawowej w Komarówce Podlaskiej (woj. lubelskie). Na teren placówki wszedł nieupoważniony mężczyzna, który – według nieoficjalnych ustaleń Radia Eska – był w przeszłości trzykrotnie skazywany za przestępstwa seksualne. Na miejscu interweniowała policja, a dyrekcja szkoły zdecydowała o dodatkowych zabezpieczeniach.

Dach radiowozu z włączonym sygnałem świetlnym i napisem Policja. O incydencie w szkole w Komarówce przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: Foto_112/ Reporter

Mężczyzna wszedł do szkoły w Komarówce Podlaskiej. Interweniowała policja

Do zdarzenia doszło we wtorek, 3 listopada, w godzinach porannych. Jak informuje Radio Eska, pracownica szkoły podstawowej w Komarówce Podlaskiej zauważyła nieupoważnionego mężczyznę, który mył ręce w szkolnej toalecie. W pomieszczeniu ani w jego pobliżu nie było wówczas innych osób.

O sytuacji dyrektorka placówki powiadomiła dzielnicowego. Mężczyzna zdążył jednak opuścić budynek przed przyjazdem funkcjonariusza.

– Funkcjonariusz zauważył go kilka budynków dalej i podjął czynności w celu ustalenia jego danych personalnych. Swój krótki pobyt w placówce oświatowej mężczyzna tłumaczył koniecznością pilnego skorzystania z toalety – wyjaśnia Radiu Eska komisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji.

Według nieoficjalnych ustaleń rozgłośni chodzi o mężczyznę, który był wcześniej trzykrotnie skazywany za przestępstwa seksualne. Policja przekazała, że osoba ta znajduje się w zainteresowaniu funkcjonariuszy i jest objęta nadzorem prewencyjnym. Mundurowi wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.

Szkoła wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia

Po incydencie dyrekcja szkoły zdecydowała o zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa. Wszystkie wejścia do budynku pozostają zamknięte, a osoby postronne mogą korzystać wyłącznie z wejścia głównego.

Jak wyjaśniła Radiu Eska dyrektorka placówki Justyna Korszeń, już od początku roku szkolnego rodzice mogli odprowadzać dzieci jedynie do wejścia. Obecnie osoby przychodzące do szkoły w sprawach służbowych lub urzędowych muszą dodatkowo wpisać się do odpowiedniej księgi. Następnie pracownicy kierują je do właściwych pomieszczeń.

Policja podkreśla, że mężczyzna pozostaje pod nadzorem prewencyjnym, a funkcjonariusze monitorują jego zachowanie.

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