Trzy konkursy dla rolniczych mieszkańców Lubelszczyzny! Czas mają do sierpnia

Mieszkańcy mają szansę zmierzyć się w trzech konkursach: „Rolnik z Lubelskiego”, „Ekolubelskie” oraz „Nasz Sołtys”.

Dla nas jest bardzo ważne, żeby budować pozytywny wizerunek polskiej i lubelskiej wsi, szukamy takie osoby, które to czynią i mamy ich coraz więcej. Województwo lubelskie rolnictwem i przetwórstwem stoi, a co najważniejsze rolnictwem wysokiej jakości. Nasi rolnicy, producenci - a przypomnę, że jest ich aż 162 tysiące w naszym województwie - wykazują się pomysłowością i kreatywnością. Potrafią korzystać ze środków europejskich, potrafią wdrażać wszelkie nowinki techniczne, korzystać chociażby z najnowszych nowinek i wykorzystać potencjał danego gospodarstwa. Mamy ambicje od wielu lat być spichlerzem nie tylko Polski ale również i Europy. I myślę, że w tym kierunku zmierzamy - podkreśla wicemarszałek województwa lubelskiego Marek Wojciechowski.

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 31 lipca.

W tamtym roku brałem udział w konkursie i zająłem pierwsze miejsce w kategorii "Rolnik z Lubelskiego". Żeby wziąć udział w konkursie wiele nie trzeba, wystarczy wypełnić formularz i przede wszystkim się zgłosić, że jest się takim rolnikiem, że produkuje się żywność czy ekologiczną, czy w innej zintegrowanej produkcji. To fajny pomysł na wypromowanie swojego produktu. Nasz region może się pochwalić produkcją ekologiczną i nie tylko - mówi zwycięzca zeszłorocznej edycji Kamil Psiuk.

Regulaminy do konkursów znajdziecie tutaj.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Pierwsze trojaczki w 2026 roku w Lublinie

4