Poderwano myśliwce. Komunikat wojska po ataku na Ukrainę

Nad terytorium naszego kraju operowały maszyny wojskowe Polski oraz państw partnerskich.

Bezpośrednią przyczyną interwencji wojska były zmasowane uderzenia Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

W stan podwyższonej gotowości wprowadzono również radary oraz naziemne systemy obrony przeciwlotniczej.

Dowództwo operacyjne zaznaczyło wyraźnie, że podjęte kroki miały wyłącznie charakter zapobiegawczy.

Intensywna aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, które przeprowadziło ataki na terytorium Ukrainy, wywołała natychmiastową reakcję polskich służb. W niedzielę wczesnym rankiem na polskim niebie pojawiły się samoloty bojowe naszych sił zbrojnych oraz państw sprzymierzonych. Zgodnie z zatwierdzonymi procedurami Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło wszelkie dostępne siły. Pełną gotowość operacyjną osiągnęły zespoły obsługujące naziemne systemy obrony przeciwlotniczej, a także jednostki odpowiedzialne za rozpoznanie radiolokacyjne.

Podjęte przez polskie wojsko kroki miały wymiar czysto zapobiegawczy i służyły przede wszystkim ścisłej ochronie naszej przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem regionów przylegających do strefy konfliktu. Przedstawiciele armii zapewnili obywateli, że sytuacja za naszą wschodnią granicą jest poddawana nieustannemu monitoringowi, natomiast podległe jednostki w każdej chwili dysponują zdolnością do błyskawicznej odpowiedzi na zagrożenia.

Tuż po godzinie 5 rano przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego RSZ przekazali oficjalną informację o ostatecznym zakończeniu lotów patrolowych maszyn polskich i sojuszniczych. Wszelkie postawione wcześniej w stan podwyższonej gotowości instalacje radiolokacyjne oraz systemy przeciwlotnicze powróciły bez przeszkód do swojej rutynowej, codziennej działalności operacyjnej.

Armia oficjalnie potwierdziła, że podczas trwania całego nocnego incydentu nie odnotowano żadnego naruszenia granic naszej przestrzeni powietrznej. Dowództwo skierowało oficjalne wyrazy wdzięczności za wsparcie operacyjne dla pilotów wojskowych z Holandii oraz Francji. Jednocześnie podkreślono stanowczo, że Wojsko Polskie nieustannie śledzi rozwój wydarzeń na terytorium ogarniętej wojną Ukrainy i utrzymuje pełną gotowość do zapewnienia bezpieczeństwa polskiego nieba.