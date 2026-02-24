Trwają budowy i remonty lubelskich obiektów sportowych. W sumie to ponad 20 inwestycji

Do największych przedsięwzięć należy budowa kompleksu przy ulicy Berylowej, gdzie za ponad trzy i pół miliona złotych powstaje boisko wielofunkcyjne i plac zabaw.

W całym mieście prowadzimy równolegle inwestycje związane z budową nowych boisk i kompleksów orlik oraz modernizacją istniejącej infrastruktury, co pozwala na systematyczne zwiększanie dostępności do obiektów sportowych w różnych częściach Lublina. To zarówno duże przedsięwzięcia realizowane od podstaw, jak i kompleksowe remonty różnych przyszkolnych obiektów, w tym bieżni i pływalni. Co ważne, większość tych zadań realizujemy przy wsparciu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – mówi Tomasz Fulara, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Miasto sfinalizowało już prace m.in. przy ulicach Pogodnej i Tumidajskiego, a w przygotowaniu jest już przebudowa skateparku przy Krochmalnej oraz modernizacja boisk przy ulicy Nałkowskich i bursie szkolnej.

Jeśli chodzi o trwające remonty i modernizację boisk, to zakończyliśmy modernizację dwóch kompleksów orlików przy Szkole Podstawowej nr 33 przy ulicy Pogodnej oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ulicy Tumidajskiego. Są to zadania zrealizowane w ramach nowej edycji programu "Moje boisko Orlik 2012" edycja 2024. Sfinalizowaliśmy także remonty boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej 31 przy ulicy Lotniczej, a także boiska do piłki nożnej i bieżni w Zespole Szkół Budowlanych przy ulicy Słowiczej. Aktualnie trwa modernizacja boiska do piłki nożnej oraz budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 30 przy ulicy Nałkowskich - wymienia Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Większość tych inwestycji jest możliwa dzięki znacznemu wsparciu z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Spór o Ambasadora Województwa Lubelskiego. Marszałek odpowiada na wniosek

4