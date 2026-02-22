Na lubelskie ulice wyjedzie nowa linia. Dokąd zawiezie pasażerów?

Tą nową linią jest 43. Zacznie działać od 2 marca 2026 roku.

Jak podaje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego będzie kursować na następującej trasie:

Węglin Wróbla - al. Kraśnicka - Konopnica- Kozubszczyzna - Marynin- Radawiec Duży - Radawiec mały - Radawczyk Drugi-szkoła.

- Autobusy będą jeździć w dni powszednie w godzinach szczytu przewozowego i wykonywać trzy kursy rano i trzy kursy po południu - mówi Monika Fisz z ZDTiM w Lublinie i dodaje: - Trasa przejazdu oraz rozkład jazdy zostały uzgodnione z władzami Gminy Konopnica, która będzie partycypować w kosztach funkcjonowania linii.