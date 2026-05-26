Trwają badania wody z lubelskiej fontanny. Co zabiło 30 ptaków?

Próbki wody z fontanny przy ul. Wallenroda, na osiedlu Mickiewicza w Lublinie, sanepid pobrał w poniedziałek (25.05). Minie kilka dni, zanim poznamy wyniki badań.

Przeprowadziliśmy również kontrolę sanitarną całego miejsca pod kątem zabezpieczenia zdrowia publicznego i dostępu do tego miejsca. Wyniki będą najprawdopodobniej z końcem tygodnia, w czwartek lub piątek. Badania wykonuje laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Czekamy na te wyniki, bo chcemy też wykluczyć obecność substancji szkodliwych dla ludzi również – powiedziała nam Justyna Buzek-Czarnolas, z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

Miejsce jest cały czas wyłączone z użytkowania, czuwa nad tym policja i straż miejska.

Przypomnijmy, martwe ptaki znaleziono w fontannie przy ul. Wallenroda, na osiedlu Mickiewicza w Lublinie w niedzielę (24.05). Zwierzęta trafiły do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, gdzie przejdą badania.

