Setki fanów sportu na błoniach Politechniki Lubelskiej. Piknik Olimpijski przyciągnął tłumy

Piknik Olimpijski na terenach Politechniki Lubelskiej. Widok niczym z komiksu o Tytusie

Od samego rana uczelniane błonia tętniły energią tysięcy uczestników. Z perspektywy okolicznych tarasów roztaczał się imponujący widok, gdzie po sam horyzont ciągnęły się pełne ludzi boiska, baseny oraz ringi, gromadząc miłośników ruchu od drugiego do stu drugiego roku życia. Niektórzy starsi uczestnicy od razu zauważyli w tej scenerii wyraźne podobieństwo do trzynastej części komiksu o Tytusie, Romku i A’tomku. Słynni bohaterowie podczas swojej podróży przez Archipelag Wysp Nonsensu odwiedzili bowiem Wyspę Sportowców, która wprost idealnie odwzorowywała niedzielne wydarzenia na lubelskich terenach zielonych.

Zainicjowane przez Polski Komitet Olimpijski wydarzenie charakteryzuje się bogatą tradycją i przez większość lat gościło przede wszystkim w stolicy kraju. Obecna odsłona imprezy już drugi rok z rzędu zagościła jednak do Lublina, choć w przeszłości format ten odwiedzał również inne polskie miasta, chociażby Chorzów w ramach szesnastej edycji w 2014 roku oraz Katowice podczas Olimpijskiego Pożegnania Lata w 2015 roku. Organizatorzy dbają także o rozwój wydarzenia w różnych regionach Polski o każdej porze roku. Od 2022 roku entuzjaści sportów zimowych mogą uczestniczyć w specjalnej wersji pikniku w Białce Tatrzańskiej, natomiast w zeszłym roku czerwcowy Olimpijski Weekend po raz drugi z rzędu odbył się w Kołobrzegu nad Morzem Bałtyckim.

Wybór tego konkretnego miasta na organizację sportowego pikniku absolutnie nie jest dziełem przypadku. Warto bowiem przypomnieć, że podczas paryskich Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku reprezentanci naszego kraju wywalczyli łącznie dziesięć krążków w różnych dyscyplinach. Aż trzy z tych wyróżnień trafiły bezpośrednio w ręce wybitnych zawodników, którzy na co dzień funkcjonują oraz trenują właśnie w Lublinie. Złoty medal przywiozła ze stolicy Francji Aleksandra Mirosław, wicemistrzynią olimpijską została pięściarka Julia Szeremeta, natomiast kolejny srebrny laur wywalczył doskonale znany kibicom Wilfredo Leon.

Piknik Olimpijski 2026. Od zawodów w rugby po rzuty w curlingu

Tegoroczna edycja sportowego święta, choć odbywała się w znacznie spokojniejszej atmosferze niż w minionym roku olimpijskim, wciąż oferowała gigantyczną wręcz gamę rozrywek. Zgromadzeni goście mogli z powodzeniem spróbować sił w kajakarstwie, prześledzić zmagania na bokserskim ringu, a także chwycić w dłonie owalną piłkę. Prawdziwe zalety gry w rugby zaprezentowali wspólnymi siłami członkowie klubów Budowlani Lublin oraz AZS AWF Warszawa. Uczestnicy tych widowiskowych pokazów udowodnili zgromadzonej publiczności, że niezwykle zacięta i ostra rywalizacja na murawie w ogóle nie przeszkadza w budowaniu serdecznych, przyjacielskich relacji po zakończeniu każdego ze spotkań.

- To właśnie piękno rugby. Na całym świecie kibicujemy razem, nie ma sektorów gości i gospodarzy, nie ma agresji na trybunach, a sami zawodnicy kończą zawody »trzecią połową«, czyli spotkaniem przy zimnych napojach – tłumaczy uczestnikom jeden z bardziej doświadczonych graczy, kładąc szczególny nacisk na kwestię wspomnianych napojów.

Z uwagi na obecność najmłodszych fanów na błoniach, sportowcy musieli zachować w tym aspekcie pełną dyplomację. Warto przy okazji dodać, że rugby w odmianie siedmioosobowej od kilkunastu lat funkcjonuje ponownie jako oficjalna kategoria olimpijska. Nasz kraj może pochwalić się doskonałą drużyną żeńską w tej dyscyplinie, co szybko stawało się zrozumiałe podczas obserwacji sportowych starć na murawie. „Dziewczęta naprawdę nie ustępują chłopcom, są wojownicze i odporne na ból...” – podsumowuje ten sam zawodnik w dalszej części wypowiedzi.

Zgromadzeni goście poznali również niezwykle zaskakujące fakty dotyczące curlingu.

„W naszym sporcie ten co wygrywa, zaprasza do baru przegranego” – tłumaczy bardzo licznie zgromadzonej publiczności jeden z wykwalifikowanych zawodników curlingu. „Nie mamy też sędziego, każdy dba o to, aby było uczciwie” – podkreśla sportowiec reprezentujący tę precyzyjną i wymagającą dużego szacunku dyscyplinę.

